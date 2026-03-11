Istinski SUV dobiva novu verziju: Izdržljiviji, otporniji i sigurniji - na svakoj podlozi

Nissan predstavlja osvježeni X-Trail za 2026. godinu, najnoviju evoluciju jednog od najpoznatijih elektrificiranih obiteljskih SUV-ova u Europi.

X-Trail je već četvrt stoljeća sinonim za izdržljivost, pouzdanost i obiteljske pustolovine na svim vrstama terena. Proljetno osvježenje dodatno je istaknulo karakter X-Traila za 2026.: sada je izražajniji, udobniji i tehnološki povezaniji, a u svakodnevnoj vožnji ulijeva veću sigurnost.

Kao jedan od ključnih modela u Nissanovoj elektrificiranoj ponudi, novi X-Trail unaprjeđuje provjerenu formulu te donosi svježu energiju i još veću praktičnost za suvremene obitelji željne istraživanja.

Napredniji i robusniji vanjski dizajn

Promatran izvana, osvježeni model otporniji je, dojmljiviji te i dalje prepoznatljivo robustan. Na redizajniranom prednjem kraju ističe se šira i pročišćenija maska V-Motion, suvremeni dizajnerski potpis marke uz koji X-Trail djeluje još upečatljivije. Karakter modela dodatno naglašavaju 19-inčni aluminijski naplatci dijamantne obrade, novi donji dijelovi odbojnika i lukovi blatobrana sjajno crne boje, bočne zaštitne letvice i crna kućišta vanjskih retrovizora.

Osvježena maska hladnjaka, bočni otvori za zrak, redizajnirani donji dijelovi odbojnika i veće površine u boji karoserije na stražnjem dijelu pridonose suvremenijem izgledu.

Stražnja su svjetla u potpunosti izvedena u LED tehnologiji, a ponudu boja upotpunjuju dvije nove opcije – plava Universal i Baja Storm, dostupne i u dvobojnim kombinacijama.

Veća udobnost u unutrašnjosti

Unutrašnjost X-Traila podiže letvicu udobnosti i kvalitete te istovremeno vjerno odražava njegovu izdržljivu, pustolovnu prirodu. Novi materijali poput prošivene premium kože boje kestena, ukrasnih letvica od smeđeg drva i visokokvalitetne umjetne kože (opcijski) unose toplinu i oduševljavaju kvalitetom izrade. Diskretne dorade u cijeloj unutrašnjosti naglašavaju sklad i praktičnost, a da pritom ne umanjuju dojam robusnosti.

U cijeloj ponudi dostupne su značajke koje povećavaju udobnost, poput grijanih prednjih i stražnjih sjedala, grijanog upravljača, trozonskog klima-uređaja, 12,3-inčnog zaslona multimedijskog sustava i unaprijeđenih razina opreme. Klizni drugi red sjedala (djeljiv u

omjeru 40:20:40) nudi fleksibilan prostor za putnike ili opremu, dok opcije poput premium audiosustava BOSE s 10 zvučnika, grijanog vjetrobranskog stakla i kuke za vuču dodatno povećavaju praktičnost na pustolovinama.

Napredna povezanost i tehnologija

Po prvi put u X-Trailu, multimedijski sustav NissanConnect dolazi s ugrađenim Google uslugama koje omogućuju još intuitivnije i jednostavnije upravljanje glasom. Vozači mogu koristiti Google Assistant, preuzimati aplikacije iz trgovine Play Store, provjeravati vremensku prognozu te instalirati ažuriranja sustava putem interneta – sve to bez posezanja za pametnim telefonom.

Google Assistant omogućuje vozaču da, služeći se vlastitim glasom i bez upotrebe ruku, zatraži pomoć tijekom vožnje. Na primjer, vozači samo trebaju izgovoriti „Hey Google” kako bi upravljali sustavom prozračivanja, grijanim sjedalima, funkcijama vjetrobranskog stakla ili zatražili upute do sljedećeg odredišta. Osim toga, vozači mogu telefonirati i slušati glasovne upute bez skretanja pogleda s ceste.

3D Around View Monitor

Unaprijeđeni sustav sada upotrebljava širokokutne kamere koje, pri malim brzinama, omogućuju 3D prikaz okoline vozila od 360 stupnjeva, prikaz kroz poklopac motora i prikaz raskrižja u obliku slova T. Prilikom parkiranja ili manevriranja u uskom prostoru, sustav na središnjem zaslonu prikazuje detaljan pogled iz ptičje perspektive, što vozaču omogućuje da jednostavnije i sigurnije manevrira.

Novi 3D prikaz okoline vozila od 360 stupnjeva nudi izbor između osam različitih kutova kamere (sprijeda, straga, sa svake strane i iz četiri kuta vozila) pa vozač lakše uočava prepreke koje retrovizori ili jedna kamera mogu previdjeti. Sustav se savršeno nadopunjuje s funkcijom prepoznavanja pokretnih objekata te odmah upozorava vozača ako zabilježi kretanje u blizini vozila tijekom izvođenja manevra pri malim brzinama.

Dva posebna prikaza dodatno poboljšavaju vidljivost u najzahtjevnijim okruženjima. Funkcija prikaza kroz poklopac motora prikazuje položaj prednjih kotača kao da je poklopac motora potpuno proziran, što je idealno rješenje za izbjegavanje rubnika, stijena ili oštrih rubova na neravnim stazama.

S druge strane, prikaz raskrižja u obliku slova T pruža širok pogled prema naprijed pri malim brzinama te olakšava uključivanje u promet iz nepreglednih prolaza ili s raskrižja s ograničenom vidljivošću. Ove funkcije pomažu zaštititi vozilo od manjih oštećenja te pridonose opuštenijem i preciznijem upravljanju.

Poboljšani ProPILOT Assist

Novi ProPILOT Assist reagira uglađenije, preciznije održava vozilo u traci i bolje prepoznaje prometno okruženje. Sustav sada uključuje predviđanje ograničenja brzine, preciznije prepoznavanje prometnih znakova, sprječavanje pretjecanja, uglađenije i prirodnije kočenje i ubrzavanje te stabilnije zadržavanje vozila u traci, osobito na užim prometnicama.

Elektrificirani pogon

X-Trail za 2026. godinu i dalje dolazi s Nissanovim jedinstvenim hibridnim sustavom e-POWER koji je dostupan i u Qashqaiju i kojemu već vjeruje više od 285.000 kupaca diljem Europe.

e-POWER za pogon upotrebljava isključivo električni motor, što znači da pruža trenutačni okretni moment, uglađeno ubrzanje i tišinu svojstvenu električnim vozilima – bez potrebe za punjenjem na utičnici. U kombinaciji sa sustavom upravljanja četirima kotačima e-4ORCE, X-Trail jamči izvanredno prianjanje, stabilnost, sigurnost i udobnost na različitim vrstama podloga.

Bogatija razina opreme N-Trek

Osvježeni N-Trek donosi još odvažniji i pustolovniji karakter, idealan za vikende ispunjene brdskim biciklizmom, skijaškim izletima ili novim izazovima u prirodi. Krase ga snažniji stav te posebni detalji i materijali koje je Nissan odabrao upravo za intenzivnu i čestu upotrebu.

N-Trek po prvi put donosi upečatljive detalje crvene boje Magma (na umetcima odbojnika i kontrastnim šavovima u unutrašnjosti) te detalje u kombinaciji crne boje i crvene boje Magma (na Nissanovim logotipima na kotačima, stražnjem kraju vozila, masci hladnjaka i upravljaču). Ekskluzivne oznake N-Trek dodatno naglašavaju prepoznatljiv identitet ove inačice, a skriveno iznenađenje u obliku planine Fuji (također crvene boje Magma) smješteno je na poklopcu prtljažnika.

Vanjski izgled upotpunjuju full LED svjetla, 19-inčni aluminijski naplatci N-Trek, crni krovni nosači i naglašene zaštitne površine donjih dijelova odbojnika. Novi električni panoramski krov propušta obilje prirodnog svjetla te stvara prozračniji ugođaj tijekom svake pustolovine.

Vodootporna tkanina na sjedalima

Sjedala su izrađena od vodootporne tkanine CellCloth®, materijala s posebnom teksturom koja odbija vodu i ostaje suha na dodir. Takva izvedba učinkovito štiti unutrašnjost od blata, mokrih jakni i sportske opreme.

Praktičnost se nastavlja i u prtljažniku koji je obložen vodootpornim gumenim tepisima i dvostranom oblogom, posebno osmišljenima da izdrže sve svakodnevne obiteljske pustolovine. Zahvaljujući snažnijem vizualnom identitetu, zaštitnim materijalima i novom električnom panoramskom krovu, N-Trek za 2026. godinu najodvažniji je i najpustolovniji X-Trail dosad.

Očekuje se da će auto na hrvatsko tržište stići u svibnju kada će biti poznate i cijene.

