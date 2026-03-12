FREEMAIL
IT CURA /

Nekad je žarila pistama, a i danas izgleda nestvarno: Modna ikona o kojoj se ne prestaje pričati

Nekad je žarila pistama, a i danas izgleda nestvarno: Modna ikona o kojoj se ne prestaje pričati
Foto: Paulo Pirez/Newscom/Profimedia
Christy Turlington američki je supermodel rođena 2. siječnja 1969. u Walnut Creeku u Kaliforniji.
1 /25
Christy Turlington (57) jedno je od najpoznatijih lica modne industrije svih vremena. Kao jedna od legendarnih supermodela 90-ih obilježila je eru u kojoj su manekenke postajale globalne zvijezde. Njezina elegancija i prepoznatljiva ljepota donijele su joj naslovnice najpoznatijih modnih časopisa i velike kampanje modnih brendova. Iako je godinama bila među najtraženijim modelima na svijetu, kasnije se posvetila obrazovanju i humanitarnom radu. U galeriji pogledajte kako se kroz desetljeća mijenjao stil jedne od najpoznatijih supermodela u povijesti mode.

12.3.2026.
5:59
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Christy TurlingtonModel
