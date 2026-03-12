Nekad je žarila pistama, a i danas izgleda nestvarno: Modna ikona o kojoj se ne prestaje pričati

Christy Turlington (57) jedno je od najpoznatijih lica modne industrije svih vremena. Kao jedna od legendarnih supermodela 90-ih obilježila je eru u kojoj su manekenke postajale globalne zvijezde. Njezina elegancija i prepoznatljiva ljepota donijele su joj naslovnice najpoznatijih modnih časopisa i velike kampanje modnih brendova. Iako je godinama bila među najtraženijim modelima na svijetu, kasnije se posvetila obrazovanju i humanitarnom radu. U galeriji pogledajte kako se kroz desetljeća mijenjao stil jedne od najpoznatijih supermodela u povijesti mode.