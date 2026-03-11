Biljka koja privlači pažnju. Uživajte u najljepšim prizorima stvorenima vašim objektivima

Mimoza svojim prepoznatljivim žutim cvjetovima već desetljećima plijeni pažnju i unosi boju u vrtove, dvorišta i gradske ulice. Njezini pahuljasti cvjetovi i karakterističan miris mnogima su jedan od najljepših prizora na prijelazu godišnjih doba.

Iako djeluje nježno i krhko, riječ je o biljci poznatoj po otpornosti i sposobnosti da cvjeta u razdoblju kada priroda još miruje. Upravo zbog te posebnosti često se povezuje sa simbolikom nade, snage i novog početka.

Otporna i upečatljiva biljka

Mimoza je osobito rasprostranjena u mediteranskim krajevima gdje se dobro prilagođava blagoj klimi. Osim u vrtovima, često raste i uz ceste, na padinama ili u parkovima, gdje svojim bojama stvara upečatljiv prizor u prirodi. Upravo zbog ljepote i simbolike godinama ostaje jedna od najprepoznatljivijih biljaka koja privlači poglede i objektive ljubitelja prirode.

Ipak, valja znati da njezin pelud kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije. Također, kod nekih srodnih vrsta biljaka sličnog izgleda pojedini dijelovi mogu biti blago toksični pa se preporučuje oprez, osobito ako u kućanstvu imate kućne ljubimce.

Poslali ste nam vaše prekrasne fotografije ovog cvijeta, a mi smo složili najljepšu galeriju. Uživajte u prizorima.