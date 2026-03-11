Neobična skulptura zabezeknula ljude: Rekreirali scenu iz Titanica, ali pogledajte tko se grli

Veliki kip koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina kao likove iz filma Titanik pojavio se ovog tjedna u Washingtonu i brzo izazvao pažnju prolaznika, piše People.

Skulptura je u utorak postavljena na National Mallu, a prikazuje dvojicu muškaraca u poznatoj sceni s pramca broda iz kultnog filma. Trump i Epstein prikazani su u pozama Jacka i Rose, dok se aludira na trenutak kada lik Leonarda DiCaprija u filmu iz 1997. uzvikuje: "Ja sam kralj svijeta!".

Instalacija nosi naziv "King of the World", a uz nju su postavljene ploče s porukama koje satirično opisuju odnos između dvojice muškaraca.

Iza skulpture stoji organizacija Secret Handshake, koja je za lokalne medije rekla da su u blizini postavili i deset velikih transparenta povezanih s instalacijom.

"Zašto? Zato što je 2026. bila 'banner' godina za predsjednika Trumpa", poručili su iz organizacije, aludirajući na velike transparente s njegovim likom koji su postavljeni na federalnim zgradama u Washingtonu.

Kip bi trebao ostati postavljen do 13. ožujka.

Nije im prvi put

Secret Handshake već je ranije izazvao pozornost sličnom akcijom. U rujnu prošle godine na istom je mjestu postavljen kip koji je prikazivao Trumpa i Epsteina kako se drže za ruke i plešu.

Ta instalacija nosila je naziv "Best Friends Forever", a na postolju je pisalo da je postavljena "u čast Mjeseca prijateljstva". Američka parkovna policija ubrzo ju je uklonila.

Foto: Profimedia

Ranije ove godine ista je organizacija postavila i veliku reprodukciju kontroverzne rođendanske čestitke koju je Trump navodno poslao Epsteinu.

Za čestitku se prvi put doznalo 2025. kada je Wall Street Journal objavio da je Trump Epsteinu za 50. rođendan 2003. navodno poslao poruku s ilustracijom.

Trump je tada sve optužbe odbacio, nazvavši priču "lažnom".

"Ovo nisam ja. Nikada u životu nisam crtao takve stvari", rekao je, nakon čega je podnio tužbu za klevetu od 10 milijardi dolara protiv izdavača lista i njegovih vlasnika, među kojima je i Rupert Murdoch.