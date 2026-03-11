Ljudi živi gorjeli, od autobusa ostao samo kostur: Sablasni prizori s mjesta horora

Šest je osoba poginulo, a pet ih je zadobilo ozljede u požaru autobusa koji je buknuo u utorak poslijepodne u mjestu Kerzers, zapadno od švicarskog glavnog grada Berna.

Kantonalna policija Fribourga poziv je zaprimila oko 18.25 sati, a plamen je već u potpunosti progutao vozilo u trenutku kad su hitne službe stigle na mjesto događaja.

U bolnici su završile tri osobe, dok su liječnici dvije zbrinuli na licu mjesta. Među ozlijeđenima je i spasilac. Još uvijek nisu identificirane sve žrtve te nije poznato koliko bi taj proces mogao trajati.

Polio se benzinom i zapalio?

Policija je na konferenciji za medije istaknula da je riječ o namjernom činu. Očevidac je pak ispričao da se muškarac unutar autobusa polio benzinom i zapalio.

Trenutačno se ne sumnja na teroristički čin. "Zasad nema naznaka terorističke pozadine. U tijeku su provjere i istrage" istaknuli su iz policije. Više detalja očekuje se u srijedu u 14.00 sati na novoj konferenciji za novinare.

Blick javlja da je izgorjeli autobus u srijedu ujutro maknut s ulice, na čijem su asfaltu još uvijek vidljivi tragovi požara.

