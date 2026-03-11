Bila je jedna od najljepših anđelica: Danas ljubi milijardera, ima četvero djece i evo kako izgleda

Miranda Kerr (42) rođena je u Australiji, a karijeru je započela s 13 godina nakon pobjede na natjecanju časopisa Dolly, što joj je otvorilo vrata modne industrije. Svjetsku slavu stekla je 2007. kao prva australska anđelica brenda Victoria's Secret, čime je postala jedno od najpoznatijih lica modne scene i jedna od najplaćenijih manekenki. Osim modelinga, izgradila je uspješan poslovni put osnivanjem kozmetičkog brenda KORA Organics, čime je značajno povećala svoje bogatstvo. Bila je u braku s glumcem Orlando Bloom, s kojim ima sina, a danas je udana za poduzetnika Evan Spiegel, s kojim ima troje djece. Danas balansira između obiteljskog života i vođenja globalnog biznisa.