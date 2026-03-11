FREEMAIL
MIRANDA KERR /

Bila je jedna od najljepših anđelica: Danas ljubi milijardera, ima četvero djece i evo kako izgleda

Foto: Famous, Bang Media International/Alamy/Profimedia
Miranda May Kerr rođena je 20. travnja 1983. u Sydneyu u Australiji. Odrastala je u ruralnom okruženju na farmi u Brisbaneu, gdje je radila na otvorenom, jahala konje i trčala motociklom — život bez pretjerane pompe i glamura koji ju je kasnije pratio.
Miranda Kerr (42) rođena je u Australiji, a karijeru je započela s 13 godina nakon pobjede na natjecanju časopisa Dolly, što joj je otvorilo vrata modne industrije. Svjetsku slavu stekla je 2007. kao prva australska anđelica brenda Victoria's Secret, čime je postala jedno od najpoznatijih lica modne scene i jedna od najplaćenijih manekenki. Osim modelinga, izgradila je uspješan poslovni put osnivanjem kozmetičkog brenda KORA Organics, čime je značajno povećala svoje bogatstvo. Bila je u braku s glumcem Orlando Bloom, s kojim ima sina, a danas je udana za poduzetnika Evan Spiegel, s kojim ima troje djece. Danas balansira između obiteljskog života i vođenja globalnog biznisa.

11.3.2026.
7:07
Hot.hr
Timothy A. CLARY/AFP/Profimedia
Miranda KerrManekenka
