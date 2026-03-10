Svi su gledali u nasmijanu brinetu na špici u Čakovcu: Njezin outfit pun je pogodak

Špica u Čakovcu protekla je u znaku sunčanog vremena i pravog proljetnog ugođaja. Prve subote u ožujku središte grada ispunili su građani i brojni posjetitelji koji su toplo i vedro vrijeme iskoristili za opuštenu šetnju, druženje i uživanje na svježem zraku.

Već od jutarnjih sati gradske su ulice bile pune šetača, a mnogi su zastali i na kavi u omiljenim kafićima. Temperature i sunce više su podsjećali na proljeće nego na sam početak ožujka, pa su brojni odlučili dio dana provesti upravo u centru grada, upijajući sunčeve zrake i ugodnu atmosferu.

Toplije vrijeme odmah se primijetilo i na odjeći prolaznika. Teške zimske jakne, bunde, kape i šalovi ovoga su puta ostali kod kuće, a zamijenila ih je laganija i ležernija proljetna odjeća. Ulice su tako dobile vedriji i opušteniji izgled, a šetači su pokazali kako su spremni za novu sezonu.

Među brojnim Čakovčanima koji su se prošetali gradom posebnu je pažnju privukla i jedna mlada dama koja je za ovu prigodu odabrala trendi, ležernu kombinaciju. Nasmijana brineta zasjala je u plavim trapericama, bijelim tenisicama i crnoj kožnoj jakni zanimljivog kroja, koju je upotpunila torbicom u istoj boji. Svojim modnim izdanjem pokazala je da i Čakovčani itekako prate modne trendove.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr