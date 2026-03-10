Sharon Stone zna kako se to radi: Bila je i ostala seks simbol, a sada joj zamjeraju botoks

Popularna holivudska glumica Sharon Stone danas slavi 68. rođendan, a prilika je to da se prisjetimo njezine bogate karijere. Dobitnica je brojnih priznanja, proglašavali su je najljepšom ženom na svijetu, no sve je palo u vodu kada je oboljela. Godine 2001. doživjela je moždani udar koji je doveo do devetodnevnog krvarenja mozga, a radi tih zdravstvenih problema je morala pauzirati karijeru na sedam godina.

"Imala sam 18 milijuna dolara štednje od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Nisam imala ništa novca", priznala je glumica u jednom od intervjua osvrnuvši se na svoj ponovni uspon.

Danas je posvećena humanitarnom radu, svoje ime koristi za promicanje bitnih tema, a vratila se i glumačkim ulogama.

U prošlosti su je hvalili zbog atraktivnog izgleda, no danas je društvene mreže optužuju za pretjerano korištenje botoksa. Na posljednjim javnim pojavljivanjima pažnju je plijenila "ispeglanim" čelom, posve lišenim bora, što se svakako kosi s politikom prirodne ljepote koju promovira.