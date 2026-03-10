Slučajno završila sa zvijezdom Formule 1 umjesto s njegovim prijateljem: 'Nije znala tko sam'

George Russell pobijedio je na Velikoj nagradu Australije u Melbourneu, prvoj utrci sezone u Formuli 1. Britanski vozač Mercedesa odlično je odvozio kvalifikacije i startao u utrci s pole positiona. Od početka do kraja je vodio i njegova pobjeda niti u jednom trenutku nije bila ugrožena.

Dok milijuni obožavatelja prate svaki potez Georgea Russella na stazi i plješću mu za veliki talent, mnogi se pitaju tko je žena koja stoji uz njega kao mirna i postojana podrška. Carmen Montero Mundt, 26-godišnja Španjolka, puno je više od djevojke Georgea Russella. Ona je uspješna financijska stručnjakinja, autorica i investitorica koja je vlastiti životni put izgradila na temeljima otpornosti, ambicije i dubokog razumijevanja važnosti neovisnosti. Njezina priča nije tipična priča o partnerici sportaša. To je priča o ženi koja je obiteljsku krizu pretvorila u svoju najveću snagu.

Slučajan susret koji je promijenio sve

Ljubavna priča Carmen i Georgea započela je gotovo filmski, daleko od glamura Formule 1. Upoznali su se početkom 2020. godine u Londonu, gdje je Carmen studirala, a susret je bio potpuna slučajnost. Priča kaže da je Mundt trebala otići na spoj s jednim od Russellovih prijatelja, no na kraju je sjedila nasuprot samog Mercedesovog vozača nakon što je došlo do promjene plana u posljednjem trenutku, piše britanski tabloid Exspress.

To se pokazalo kao srećna okolnost, s obzirom na to da su i dalje zajedno. A Mundt nije samo "trophy partner", jer ima bogato iskustvo u odnosima s investitorima, kao i utemeljila vlastitu tvrtku za njegu kože, Barriers.

Kako je Russell kasnije otkrio, on je uskočio na spoj umjesto prijatelja koji je u zadnji tren morao otkazati. Carmen, tada studentica financija, nije imala pojma tko je on niti čime se bavi.

"Nije znala tko sam, nije znala za Formulu 1 i ništa od toga je nije zanimalo", prisjetio se Russell. Povezala ih je neočekivana zajednička točka: njezin rodni grad Jerez de la Frontera. Russell je tamo proveo značajan dio djetinjstva vozeći karting, pa su odmah pronašli zajednički jezik. Njihova veza razvijala se organski, daleko od očiju javnosti.

"Imam veliku sreću s Carmen jer smo se upoznali prije ludila Formule 1. Ona je vrlo prizemna osoba i dijelimo iste vrijednosti", istaknuo je vozač. Ta temeljna povezanost pokazala se ključnom dok je njegova karijera doživljavala strelovit uspon.

Mundt na Instagramu ima gotovo 800,000 pratitelja, a redovito je viđena uz Russella na javnim događanjima poput premijera i velikih teniskih turnira.

Put od obiteljske krize do financijske neovisnosti

Iako danas uživa u životu koji mnogi sanjaju, put Carmen Montero Mundt bio je obilježen velikim izazovima. Njezin interes za svijet financija nije proizašao iz puke akademske znatiželje, već iz dubokog osobnog iskustva. Odrastajući u Andaluziji, svjedočila je kako je globalna financijska kriza 2008. godine razorila njezinu obitelj. Njezin otac bio je primoran proglasiti bankrot, a obitelj je izgubila gotovo sve.

"Rano sam naučila važnost financijske pismenosti kada je moja obitelj bankrotirala. To je utjecalo na svaki aspekt naših života, ali me naučilo i ključnu lekciju: znanje je moć", otkrila je u jednom intervjuu.

To bolno iskustvo usmjerilo ju je prema karijeri koja će joj osigurati stabilnost i neovisnost. S osamnaest godina preselila se u London kako bi studirala poslovno upravljanje i financije na Sveučilištu Westminster. Nakon diplome, karijeru je gradila u prestižnim tvrtkama poput Delta Capita i investicijske tvrtke Ruffer LLP, gdje je radila na poslovima vezanim uz odnose s investitorima.

Osnaživanje žena kroz znanje

Svoje znanje i iskustvo Carmen nije zadržala za sebe. Potaknuta željom da pomogne drugima, posebice ženama, da izbjegnu sudbinu njezine obitelji, udružila se s platformom Female Invest. Rezultat te suradnje je e-knjiga "My Investing Journey and Learning", u kojoj otvoreno progovara o svojoj prošlosti i nudi praktične savjete o financijskom planiranju. Njezina misija je jasna: osnažiti žene da preuzmu kontrolu nad svojom financijskom budućnošću. Usporedno s tim, razvija i vlastiti investicijski portfelj, s posebnim fokusom na ulaganje u tvrtke koje su osnovale žene.

Život u Monaku: Smiraj usred F1 ludila

Nakon nekoliko godina života u Londonu, par je donio odluku o preseljenju u Monako, utočište mnogih sportaša. Carmen je u početku oklijevala napustiti karijeru koju je gradila u britanskoj prijestolnici, no s vremenom su pronašli ravnotežu.

"Uvijek kažem Georgeu, dobra stvar je što se financijama mogu baviti dok god to želim, ali on neće zauvijek biti u ovoj poziciji. Za sportaše postoji biološki rok. Sada je njegovo vrijeme", objasnila je.

Život u Monaku pruža im prijeko potreban mir daleko od kaotičnog rasporeda Formule 1. Njihova svakodnevica ispunjena je aktivnostima poput plivanja, igranja padela i vježbanja.

To je, kako kaže Carmen, "malo smiraja usred sveg ludila našeg života". Iako je često prisutna na utrkama i u paddocku, gdje je zbog svoje elegancije i profinjenosti dobila nadimak "kraljica paddocka", Carmen se drži podalje od reflektora. Njezina uloga nije samo ceremonijalna; ona aktivno prati svaki krug, svaku sekundu utrke, analizirajući vremena poput pravog financijskog stručnjaka.

Unatoč slavi koja dolazi s vezom s F1 zvijezdom, ostaje čvrsto na zemlji. Priznaje da joj je ponekad neugodno kada joj obožavatelji prilaze, jer se osjeća kao da je poznata samo zbog veze s nekim drugim. Ipak, njezina autentičnost i profesionalna postignuća govore sami za sebe, gradeći sliku kompletne osobe koja je puno više od pratnje. Carmen Montero Mundt nije samo podrška Georgeu Russellu; ona je njegov partner u svakom smislu te riječi, žena koja je vlastitu životnu priču pretvorila u inspiraciju.

