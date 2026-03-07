FREEMAIL
PALI MOTORE!

Neka cirkus počne: Pratite uživo iz Australije prvu utrku najluđe sezone u povijesti

Neka cirkus počne: Pratite uživo iz Australije prvu utrku najluđe sezone u povijesti
Foto: MPS Agency/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

Veliku nagradu Australije pratite UŽIVO na RTL-u i Voyo te u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

7.3.2026.
23:50
Sportski.net
MPS Agency/PsnewZ/Bestimage/Profimedia
Albert Parku u Melbourneu poprište je navjećeg cirkusa oktana, a oči milijuna ljudi diljem svijeta bit će uperene upravo na ovu stazu jer kreće najluđa sezona Formule 1 u povijesti. 

U snažnoj izvedbi Mercedesa George Russell je osvojio pole position za VN Australije pobijedivši momčadskog kolegu Kimija Antonellija te će 'mečka' ordinirati iz prvog startnog reda. Iza njih ćemo vidjeti Isacka Hadjara i Charlesa Leclerca, zatim dva McLarena, a Max Verstappen kreće s 20. pozicije. 

Po prvi put na hrvatskoj medijskoj sceni, jedan news portal imat će tekstualno komentiranje utrke u live formatu, gdje će troje strastvenih F1 obožavatelja – Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar – detaljno pratiti svaki trenutak Velike nagrade Australije i svojim stručnim, zabavnim, analitičkim i emotivnim komentarima oplemeniti ovo ludo nedjeljno F1 jutro. 

Zeleno svjetlo na semaforima pojavit će se u 5 sati, a emisija na RTL-u kreće u 4 sata. Cijeli spektakl pratite i na platformi Voyo.  

Startni grid: 

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Max Verstappen (Red Bull)

21. Carlos Sainz (Williams)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

F1 VijestiVn Australije
komentara
