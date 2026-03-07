Net.hr donosi jedinstveno praćenje Velike nagrade Australije: Hrvatska ovo još nije vidjela

Brojimo sitno do početka prve utrke sezone - Velike nagrade Australije koja se u nedjelju od 5 ujutro po hrvatskom vremenu vozi na Albert Parku u Melbourneu. RTL i Voyo prenose utrku, a sat vremena prije, u 4 sata, na RTL-u i Voyo počinje i uvodna emisija. Time se Formula 1 na velika vrata u besplatnom formatu vraća na nacionalnu televiziju i opet je najveće i najpopularnije oktansko ludilo na svijetu dostupno svima. Nedjeljna tradicija opet je tu s nama, a Formula 1 nam je svima "mama". Da, rima, štima, ali to nije sve. Ni blizu...

Velika nagrada Australije bit će posebno iskustvo za sve ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj koji će utrku u tekstualnom obliku pratiti na portalu Net.hr. Po prvi put na hrvatskoj medijskoj sceni, jedan news portal imat će tekstualno komentiranje utrke u live formatu, gdje će troje strastvenih F1 obožavatelja – Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar – detaljno pratiti svaki trenutak Velike nagrade Australije i svojim stručnim, zabavnim, analitičkim i emotivnim komentarima oplemeniti ludo nedjeljno F1 jutro.

Paola Markek je kreatorica sadržaja Formule 1. Jedinstven je spoj znanja o Formuli 1 i emocije. Veliki je navijač Ferrarija i sanja o naslovu prvaka. Obožava Luisa Hamiltona i tvrdi ga je GOAT. Marko Špoljar je novinar i entuzijast Formule 1. Kad počne pričati i pisati o Formuli 1, ne staje. I on je fan Ferrarija i sanja o naslovu prvaka. Prati Formulu 1 i kroz najmanje tenološke i tehničke detalje. Ivan Peović je povjesničar i cjeloživotni fan Formule 1. Malo podsjeća na Ivicu Zubca, ali Ivica Zubac je bolji košarkaš od njega. No, zato Ivan zna više o Formuli 1 od Zubca. Totalno lagan tip. Pravi Splićanin.

Ovi troje entuzijasta i F1 "luđaka", koji Formulu 1 doživljavaju kao svoj svakodnevni ritam, donijet će ti sve – od najfinijih tehničkih detalja o bolidima, do intenzivnih reakcija na svaku utrku i svaki zavoj. Njihova strast i emocije bit će prenesene u svaki redak tekstualnog prijenosa, a bit će spremni komentirati sve što se događa na stazi – u stvarnom vremenu! Jednom riječju, bit će tu svega...

Gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti sadržaj vezan uz Formulu na RTL-u, RTL2 i putem platforme Voyo. To uključuje sva prava prijenosa za sve Velike nagrade Formule 1, F1 Sprint utrke, kvalifikacije i treninge. Kvalifikacije i utrke komentirat će legendarni Ivan Blažičko, stručnjak za Formulu Neven Novak, glavni urednik F1plus portala Ante Vetma, te komentator i voditelj Anđelko Kecman. Projekt i emisiju "Formula na RTL-u" potpisuju urednik Borna Keserović i producentica Marijana Krištof. Prije utrka, "Formula na RTL-u" emitirat će se uživo, sat vremena prije samog početka, pružajući gledateljima jedinstven uvid u napetost prije starta, ključne strateške odluke i atmosferu koja može odlučiti pobjednike prije nego što crvena svjetla nestanu. Filip Brkić, jedno od prepoznatljivijih lica RTL-a, vodit će emisiju uz stalne komentatore Ivana Blažička i Nevena Novaka, dok će se u studiju i na lokacijama utrka pridruživati i posebni gosti iz svijeta autosporta. RTL će ponuditi ekskluzivan pogled iza kulisa priprema za utrke, analize taktika i ključnih odluka neposredno prije početka vožnji, reakcije vozača i timskih šefova, objašnjenje novih pravila i tehnoloških promjena u sezoni te detaljan pregled novih bolida uz najnoviju televizijsku grafiku. Nedjeljne utrke komentirat će stručni komentatori RTL-a, Ivan Blažičko i Neven Novak, od kojih je Blažičko zaljubljenik u svijet Formule od početka svoje karijere.

U ovoj inovaciji, hrvatski fanovi Formule 1 po prvi put mogu uživati u live tekstualnom prijenosu, gdje će svaki trenutak biti zabilježen, svaki detalj analiziran, a svi ljubitelji sporta dobit će priliku živjeti utrku zajedno s Paolom, Ivanom i Markom. Ako si strastven ljubitelj Formule 1 ovo ne smiješ propustiti i nedjelju ujutro, gledajući utrku na RTL-u ili Voyo, provedi i uz web site Net.hr. Jer, RTL, Voyo i Net.hr nude jedinstveno iskustvo praćenja Formule 1.

