Velika nagrada Australije u znaku žena: Imamo povijesni trenutak: 'Po prvi je put to napravljeno'

Svijet Formule 1 spreman je za prvu utrku sezone. Velika nagrada Australije u Melbourneu na rasporedu je u nedjelju u 5 ujutro po našem vremenu. Zanimljivo, ali ovogodišnja Velika nagrada Australije vozi se na Dan žena.

Formulu 1 2026., 2027. i 2028. gledajte na RTL-u i Voyo. Tekstualni prijenos Velike nagrade Australije pratite na portalu Net.hr

Paola Markek, kreatorica sadržaja Formule 1 gost je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner u kojem govori o izazovima staze Albert Park Circuit i zanimljivostima koje nas tamo čekaju. Iako je staza Albert Park dobro poznata svim vozačima i timovima, ove godine donosi jedan povijesni trenutak koji u središte stavlja važnu ulogu žena u svijetu oktanskog cirkusa.

Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović komentirat će Veliku nagradu Australije u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr i donijeti jedinstveni pogled i emociju samoj Velikoj nagradi Australije u trenutku održavanja u Melbourneu. Jedinstveno iskustvo Formule 1 pratite na portalu Net.hr

Neželjena kiša i izazov prvih zavoja

Staza u Melbourneu dugo je dio kalendara Formule 1 i slovi za lokaciju koju momčadi dobro poznaju. Ipak, kako navodi Paola Markek, iznenađenja su uvijek moguća.

"Melbourne nam je već dosta poznat, dugo je na kalendaru Formule 1. Prošle godine nas je jako iznenadila ta kiša koja je došla na dan utrke i bilo je jako puno odustajanja. Bila je baš neočekivana kiša", podsjetila je, dodavši kako su promjenjivi vremenski uvjeti lani doveli do čak devet odustajanja.

Ove godine, prognoza najavljuje sunčano vrijeme, što bi trebalo omogućiti vozačima da pokažu puni potencijal novih bolida.

"Vidjet ćemo. Mislim da će prva dva kornera biti ono što je veliki upitnik za sve, da vidimo kako će izgledati ta preticanja. I ono što je možda zanimljivo je, kako se sama utrka održava na Dan žena, zavoj šest je preimenovan u zavoj Laure Mueller i Hannah Schmitz. Hannah Schmitz je osoba za strategiju u Red Bullovom timu, a Laura Mueller je trkački inženjer Esteban Ocon u Hassu. Imamo, dakle, taj ženski touch. To su i prvi zavoji u Formuli 1 koji su imenovani po ženskoj osobi, a vidimo da su sve više žene aktualne u tim nekim ključnim pozicijama kod F1 momčadi".

Posebni početak nove sezone

Ovim potezom, Velika nagrada Australije ne samo da otvara novu sezonu, već šalje i snažnu poruku o važnosti i prepoznavanju doprinosa žena u sportu kojim su desetljećima dominirali muškarci. Spoj tradicije, brzine i odavanja priznanja ključnim, ali često nevidljivim heroinama sporta, čini početak nove sezone Formule 1 uistinu posebnim.

Što se tiče same staze Albert Park Circuit, spada li u red i najbržih?

"Može se reći. Vidjet ćemo koliko će biti maksimalno dosegnuta brzina ove godine. Nismi vidjeli na ovoj stazi da imamo najbrži krug u odnosu na ostale utrke, odnosno staze na kalendaru Formule 1. Očekujemo sigurno da će doći dečki do 350 kilometara na sat, ako ne u Melbourneu onda tijekom sezone", zaključila je Paola Markek.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je najstariji na stazi, tko donedavno nije imao vozačku i zašto je cijeli svijet poludio za Formulom 1?