Ma kakva zima: Sunčano vrijeme namamilo je mnoge ljepotice da prošetaju centrom grada

Sunčana subota u Varaždinu privukla je brojne građane na ulice, a grad je ponovno oživio u proljetnom ritmu. Mnogi su iskoristili lijepo vrijeme za šetnje gradom ili uživanje u kavi na otvorenom. I dok su temperature dosezale ugodnih 15-ak stupnjeva, terasa kafića u samom centru grada bila je ispunjena posjetiteljima koji su uživali u sunčanim zrakama.

Kafići u varaždinskoj povijesnoj jezgri postali su pravi društveni centar, gdje su se susretali prijatelji, obitelji i poznanici. Mnogima je subotnje prijepodne bilo idealna prilika za opuštanje uz omiljeni napitak, dok su drugi odabrali laganu šetnju uz rijeku, uživajući u miru i ljepoti grada.

Tko je sve prošetao - pogledajte u našoj galeriji.