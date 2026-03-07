FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ĐIR PO VARAŽDINU /

Ma kakva zima: Sunčano vrijeme namamilo je mnoge ljepotice da prošetaju centrom grada

Ma kakva zima: Sunčano vrijeme namamilo je mnoge ljepotice da prošetaju centrom grada
Foto: Varazdinski.hr
1 /14
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sunčana subota u Varaždinu privukla je brojne građane na ulice, a grad je ponovno oživio u proljetnom ritmu. Mnogi su iskoristili lijepo vrijeme za šetnje gradom ili uživanje u kavi na otvorenom. I dok su temperature dosezale ugodnih 15-ak stupnjeva, terasa kafića u samom centru grada bila je ispunjena posjetiteljima koji su uživali u sunčanim zrakama.

Kafići u varaždinskoj povijesnoj jezgri postali su pravi društveni centar, gdje su se susretali prijatelji, obitelji i poznanici. Mnogima je subotnje prijepodne bilo idealna prilika za opuštanje uz omiljeni napitak, dok su drugi odabrali laganu šetnju uz rijeku, uživajući u miru i ljepoti grada.

Tko je sve prošetao - pogledajte u našoj galeriji. 

7.3.2026.
15:41
Hot.hr
Varazdinski.hr
VaraždinšpicaPaparazzi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx