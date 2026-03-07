FREEMAIL
Pazin pod opsadom: Uklonjena bomba iz Drugog svjetskog rata

Pazin pod opsadom: Uklonjena bomba iz Drugog svjetskog rata
Policija će u subotu, 7. ožujka, u Pazinu premjestiti i uništiti minsko-eksplozivno sredstvo pronađeno krajem veljače. Riječ je o zrakoplovnoj bombi iz Drugog svjetskog rata koja je 27. veljače pronađena u Ulici Dinka Trinajstića.

U akciji će sudjelovati policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka i Policijske uprave istarske. Akcija premještanja počet će oko 8 sati. Bomba će potom biti prevezena na područje bivšeg vojnog poligona Marlera gdje će biti uništena na sigurnoj lokaciji.

Za vrijeme uništenja pristup Marleri bit će ograničen s kopnene i morske strane. Ograničenja bi, prema procjenama policije, mogla trajati najkasnije do 15 sati. Policija poziva građane da ne ulaze u zone osiguranja i da se pridržavaju uputa policijskih službenika radi sigurnosti svih sudionika akcije.

7.3.2026.
10:17
danas.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
PolicijaPazinBombaPazin
