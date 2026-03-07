Teheran u kaosu: Pogođeno više od 3000 meta, pogledajte što su im napravili

Izraelska vojska objavila je da je pokrenula novi val velikih napada na iransku infrastrukturu u glavnom gradu Teheranu. Prema navodima izraelske vojske, Iran je tijekom noći izveo raketni protunapad na Izrael.

Sjedinjene Američke Države priopćile su da su tijekom prvog tjedna rata protiv Irana pogodile više od 3000 ciljeva u toj zemlji. Trump je izrazio ozbiljan interes za raspoređivanje američkih trupa na kopnu unutar Irana.

S druge strane, Iran se ne predaje. Iranski predsjednik rekao je da je Trumpov i američki zahtjev bezuvjetne predaje Irana 'san koji bi trebali ponijeti u grob'.

Izraelska vojska u međuvremenu tvrdi da provodi novi val napada u Iranu. U objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, IDF kaže da je "započeo široki val napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu i Isfahanu".

Isprika zbog napada na susjede

Iranski predsjednik Masoud Pezeškian u subotu se ispričao zbog nedavnih napada na susjedne zemlje i najavio prekid tih napada.

Rekao je da je privremeno vodstvo zemlje odlučilo da će Iran zaustaviti napade na susjedne zemlje ako se s njihovog teritorija ne pokrenu novi napadi na Iran, izvijestila je državna televizija IRIB.

Pezeškianove izjave impliciraju da nijedan napad na Iran ne bi trebao dolaziti iz američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

Američke baze nalaze se u nekoliko susjednih zemalja, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Kuvajt.