Amerikanci premjestili zastrašujući bombarder: Zovu ga 'Kost', a može nositi 24 krstareće rakete

Ogroman američki bombarder koji može nositi 24 krstareće rakete sletio je u Veliku Britaniju nakon što je američki ministar obrane upozorio na "porast" napada na Iran, piše Sky News.

Bombarder B-1 Lancer, visok 43 metra, ima raspon krila od 42 metra, teži 86 tona i najbrži je bombarder američkih zračnih snaga, prema Boeingu, postižući brzine veće od 1450 km/h.

"Kost" ima napredne radarske i GPS sustave koji pomažu u napadu na ciljeve, kao i elektroničke ometače, radarska upozorenja i sustav mamca kako bi se izbjegao otkrivanje od strane neprijatelja.

B-1, koji je korišten u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku, a kojim upravlja posada od četiri člana, može nositi do 34 tone oružja i opreme.

Bombarder je fotografiran kako stiže u RAF Fairford u Gloucestershireu nakon što je premijer Keir Starmer dao SAD-u dopuštenje za izvođenje obrambenih napada na iranske raketne objekte iz britanskih baza.

Zapadni dužnosnici potvrdili su u srijedu da se američki zrakoplovi očekuju u bazi u nadolazećim danima. Očekuju se prosvjedi u RAF Fairfordu danas poslijepodne protiv bilo kakvog korištenja baze u američke svrhe.