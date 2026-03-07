Strašne eksplozije u Teheranu, objavljene dramatične snimke: Procurio Trumpov plan

Osmoga dana američko-izraelskog napada, u subotu rano ujutro pokrenut je novi val udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je da je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.

Ključni događaji:

Izrael pokrenuo novi val udara na Teheran

Iranski veleposlanik odbacio strano uplitanje u izbor novog vođe

Cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Trump razmišlja o slanju američkih trupa u Iran

7.08 - Američki predsjednik Donald Trump privatno je izrazio ozbiljan interes za raspoređivanje američkih trupa na kopnu unutar Irana, rekli su izvori američkom partneru Sky Newsa, NBC Newsu. Predsjednik je razgovarao o toj mogućnosti s pomoćnicima i republikanskim dužnosnicima ispred Bijele kuće, iznijevši pritom svoju viziju za Iran nakon sukoba. Tvrdi se da bi to značilo da je uranij u sigurnim rukama, a SAD i novi iranski režim surađivali bi na proizvodnji nafte, slično kao SAD i Venezuela. Trumpovi komentari u kojima izražava ozbiljan interes za raspoređivanje kopnenih trupa nisu bili usredotočeni na kopnenu invaziju velikih razmjera. Umjesto toga, navodno je ideja raspoređivanje malog kontingenta američkih trupa za specifične strateške svrhe.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelski veleposlanik odradio razgovor na Pantovčaku:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je da je sinoć bila "najveća američka kampanja bombardiranja" u Iranu. Ministar financija Scott Bessent rekao je za Fox Business: "Najviše ćemo štete nanijeti iranskim lanserima projektila, tvornicama koje proizvode projektile. I znatno ih degradiramo. I, znate, naša kampanja je bila ogromna."

Već nekoliko dana Bijela kuća upozorava da će se njihovi napadi intenzivirati. U objavi na X-u, američko Središnje zapovjedništvo izjavilo je da su njihove snage pogodile više od 3000 ciljeva tijekom prvog tjedna operacije "Epski bijes", dodajući: "Ne usporavamo."

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

Novi val napada na Teheran

7.06 - U subotu rano ujutro pokrenut je novi val udara na glavni grad Irana Teheran. Izraelska vojska objavila je da je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu. "IDF je pokrenuo napad velikih razmjera na mete u Teheranu", objavila je izraelska vojska dodavši kako je njezina obrana presrela iranske projektile.

Iranska poluslužbena agencija Mehr objavila je snimke koje prikazuju posljedice napada u Teheranu u ranim jutarnjim satima u subotu. Prema navodima Mehra pogođena je i gradska zračna luka. Ranije su objavljene dramatične snimke plamena i eksplozija na zračnoj luci Mehrabad u Teheranu, kao i aviona u plamenu. Nije jasno je li avion izravno pogođen.

Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

U Tel Avivu su se u petak navečer čule brojne eksplozije koje su bile uzrokovane tim presretanjima, a stanovnicima je potom oglašeno kako mogu napustiti skloništa "u svim dijelovima zemlje". Ranije u petak je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio kako vojne operacije idu jako dobro te da se napad nastavlja sve do "bezuvjetne predaje" Irana. U tjedan dana koliko traje rat na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto te su dosegle razinu koja nije viđena od 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump s Izraelom najavljuju novu fazu i jače napade na Iran:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trumpovo uplitanje u izbor novog vođe?

7.00 - Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani reagirao je na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD "sudjelovati u izboru prihvatljivog nasljednika ubijenog Alija Hameneija na mjestu vrhovnog vođe Irana" kazavši kako odbacuje američko miješanje u unutarnje poslove svoje države.

"Navodna izjava američkog predsjednika vezana uz izbor novog vrhovnog vođe u Iranu predstavlja jasno kršenje principa nemiješanja u unutarnje poslove država što je ukorijenjeno u Povelji Ujedinjenih naroda. Iran je suverena i neovisna država koja ne prihvaća i nikada neće dopustiti bilo kojoj stranoj sili miješanje u svoje unutarnje poslove", kazao je Iravani dodavši kako će nasljednik ajatolaha Hameneija biti izabran "u skladu s ustavnim procesima i isključivo voljom iranskog naroda bez stranog uplitanja".

Trump je u četvrtak rekao kako bi on "morao biti uključen u izbor nasljednika Alija Hameneija" davši do znanja kako neće prihvatiti da njegov sin Mojtaba Hamenei preuzme vlast. Iravani je dodao i kako je od početka američko-izraelskog napada na Iran u zadnjih šest dana poginulo najmanje 1332 iranskih civila, dok je više tisuća ranjeno.

"SAD i Izrael su pokazali kako ne priznaju bilo kakvu crvenu liniju u činjenju svojih zločina. Te dvije zemlje napadaju gusto naseljena civilna područja i infrastrukturu, uključujući škole, zdravstvene, rekreativne i sportske objekte. Takvi postupci predstavljaju jasne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti", rekao je Iravani pozvavši Vijeće sigurnosti UN-a da odmah bez odlaganja reagira upozorivši kako bi izostanak reakcije mogao imati katastrofalne posljedice. "Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica."