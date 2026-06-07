Nova tragedija na cestama: Motociklist poginuo na A11, prekinut promet prema Zagrebu

Nova tragedija na hrvatskim prometnicama odnijela je još jedan život u crnom vikendu gdje je, do sad, poginulo već osam osoba.

U prometnoj nesreći na autocesti A11 u smjeru Zagreba život je izgubio motociklist u sudaru s automobilom, izvijestila je policija.

Zbog nesreće koja se dogodila na petom kilometru u 21,35 sati, obustavljen je promet od čvora Velika Gorica jug i čvora Velika Gorica sjever u smjeru Zagreba.

Obilazni pravci su: čvor Velika Gorica jug (A11) - D31 - Sisačka ulica - Zagrebačka ulica - Zagrebačka cesta - čvor Velika Gorica sjever (A11), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.