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Nova tragedija na cestama: Motociklist poginuo na A11, prekinut promet prema Zagrebu

Nova tragedija na cestama: Motociklist poginuo na A11, prekinut promet prema Zagrebu
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/Ilustracija

Zbog nesreće obustavljen je promet od čvora Velika Gorica jug i čvora Velika Gorica sjever u smjeru Zagreba

7.6.2026.
22:56
Dunja Stanković
Davorin Visnjic/PIXSELL/Ilustracija
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Nova tragedija na hrvatskim prometnicama odnijela je još jedan život u crnom vikendu gdje je, do sad, poginulo već osam osoba. 

U prometnoj nesreći na autocesti A11 u smjeru Zagreba život je izgubio motociklist u sudaru s automobilom, izvijestila je policija. 

Zbog nesreće koja se dogodila na petom kilometru u 21,35 sati, obustavljen je promet od čvora Velika Gorica jug i čvora Velika Gorica sjever u smjeru Zagreba. 

Obilazni pravci su: čvor Velika Gorica jug (A11) - D31 - Sisačka ulica - Zagrebačka ulica - Zagrebačka cesta - čvor Velika Gorica sjever (A11), izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). 

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja. 

Prometna NesrećaAutocestaSudarMotociklistCrna Kronika
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