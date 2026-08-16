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Hajduk dovodi veliko pojačanje! Reprezentativac BiH stiže na Poljud

Hajduk dovodi veliko pojačanje! Reprezentativac BiH stiže na Poljud
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Hadžikadunić je upisao 33 nastupa za reprezentaciju BiH

16.8.2026.
15:34
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajduk bi već početkom idućeg tjedna trebao dobiti novo pojačanje u obrani. Dennis Hadžikadunić u ponedjeljak bi trebao stići u Split, a nakon liječničkih pregleda trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor s Bijelima.

Velika prednost za Hajduk je što 28-godišnji stoper stiže bez odštete, nakon isteka ugovora s Rostovom. Tijekom karijere igrao je i za Malmö, Mallorcu, HSV i Sampdoriju.

Hadžikadunić je upisao 33 nastupa za reprezentaciju BiH, a iza sebe ima iskustvo igranja u čak pet europskih liga. Ako sve prođe prema planu, Hajduk bi tako dobio iskusno obrambeno pojačanje bez plaćanja odštete.

Hajduk Split
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