Bijeli traže prvu pobjedu prvenstvene sezone na neugodnom gostovanju

Nogometaši Gorice i Hajduka u nedjelju od 21 sat na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici igraju susret 3. kola SuperSport HNL-a. Tekstualni prijenos utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

3. kolo SuperSport HNL-a 0 Gorica : 0 Hajduk

Obje momčadi u dvoboj ulaze pod rezultatskim pritiskom. Gorica nakon prva dva kola još čeka prvi bod nove sezone, dok Hajduk u Turopolje stiže u potrazi za prvom prvenstvenom pobjedom. Splićani su na početku sezone u više navrata pokazali dobru igru i nadigrali suparnike, ali rezultat je izostajao zbog vlastitih pogrešaka koje su ih skupo stajale.

Bijeli zato večeras žele konačno spojiti kvalitetnih svih 90 minuta, nametnuti svoju igru i potvrditi je osvajanjem punog plijena. No čeka ih gostovanje koje im posljednjih godina nije donosilo previše razloga za zadovoljstvo. Gorica je na svom terenu tradicionalno vrlo neugodan suparnik Hajduku, koji u Turopolju nije često slavio.

Prošle sezone Splićani su u Velikoj Gorici imali polovičan učinak. U listopadu su odnijeli uvjerljivu pobjedu rezultatom 3-1, ali su krajem siječnja, na otvaranju proljetnog dijela prvenstva, doživjeli minimalan poraz.

Bodovi su večeras prijeko potrebni i jednima i drugima. Gorica želi prekinuti niz poraza i maknuti se s nule, a Hajduk izbjeći novi posrtaj te pobjedom uhvatiti priključak s vrhom. Sve je spremno za uzbudljivu večer u Turopolju.