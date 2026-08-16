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3. KOLO SHNL-A /

Bijeli traže prvu pobjedu prvenstvene sezone na neugodnom gostovanju

Bijeli traže prvu pobjedu prvenstvene sezone na neugodnom gostovanju
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Gorica - Hajduk od 21.00 pratite na portalu Net.hr

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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16.8.2026.
15:18
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nogometaši Gorice i Hajduka u nedjelju od 21 sat na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici igraju susret 3. kola SuperSport HNL-a. Tekstualni prijenos utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

3. kolo SuperSport HNL-a
16.8.2026.
21.00
0
Gorica
 
:
0
Hajduk
 
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Obje momčadi u dvoboj ulaze pod rezultatskim pritiskom. Gorica nakon prva dva kola još čeka prvi bod nove sezone, dok Hajduk u Turopolje stiže u potrazi za prvom prvenstvenom pobjedom. Splićani su na početku sezone u više navrata pokazali dobru igru i nadigrali suparnike, ali rezultat je izostajao zbog vlastitih pogrešaka koje su ih skupo stajale.

Bijeli zato večeras žele konačno spojiti kvalitetnih svih 90 minuta, nametnuti svoju igru i potvrditi je osvajanjem punog plijena. No čeka ih gostovanje koje im posljednjih godina nije donosilo previše razloga za zadovoljstvo. Gorica je na svom terenu tradicionalno vrlo neugodan suparnik Hajduku, koji u Turopolju nije često slavio.

Prošle sezone Splićani su u Velikoj Gorici imali polovičan učinak. U listopadu su odnijeli uvjerljivu pobjedu rezultatom 3-1, ali su krajem siječnja, na otvaranju proljetnog dijela prvenstva, doživjeli minimalan poraz.

Bodovi su večeras prijeko potrebni i jednima i drugima. Gorica želi prekinuti niz poraza i maknuti se s nule, a Hajduk izbjeći novi posrtaj te pobjedom uhvatiti priključak s vrhom. Sve je spremno za uzbudljivu večer u Turopolju.

HajdukGoricaHnl
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