Motociklist sletio s ceste i udario u beton: Teško je ozlijeđen

Motociklist (50) ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Dragaliću kod Okučana.

Do nesreće je došlo oko 14.05 sati kada je motociklist sletio s kolnika i udario u betonski prilaz.

Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja, nakon čega je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Nova Gradiška.

U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće.