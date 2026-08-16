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NESREĆA U SLAVONIJI /

Motociklist sletio s ceste i udario u beton: Teško je ozlijeđen

Motociklist sletio s ceste i udario u beton: Teško je ozlijeđen
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Foto: Pixsell/PIXSELL

U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće

16.8.2026.
16:23
Jaga Komazec
Pixsell/PIXSELL
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Motociklist (50) ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Dragaliću kod Okučana.

Do nesreće je došlo oko 14.05 sati kada je motociklist sletio s kolnika i udario u betonski prilaz.

Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja, nakon čega je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Nova Gradiška.

U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće.

Prometna NesrećaMotociklistOkučaniNova GradiškaHitna Pomoć
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