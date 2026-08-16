Motociklist sletio s ceste i udario u beton: Teško je ozlijeđen

TEŠKA NESREĆA U MEDINCIMA /
Silokombajn mu presjekao put: Motociklist teško ozlijeđen, stigao i helikopter
U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće
Motociklist (50) ozlijeđen je u prometnoj nesreći koja se danas poslijepodne dogodila u Dragaliću kod Okučana.
Do nesreće je došlo oko 14.05 sati kada je motociklist sletio s kolnika i udario u betonski prilaz.
Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja, nakon čega je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Nova Gradiška.
U tijeku je očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti nesreće.