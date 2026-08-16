Vatra zahvatila 58 kuća i objekata. Ozlijeđenom vatrogascu puknuo bubnjić: 'Jure se oporavlja'

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RAZMJERI KATASTROFE KOD OMIŠA /

Požarna fronta na omiškom području bila je duga oko 23 kilometra, od Lokve Rogoznice do Omiša, širina vatrogasnog pojasa bila je oko kilometar i pol, a opožareno je oko tisuću hektara.

Prema posljednjim službenim podacima, koji još nisu konačni, požar je zahvatio 58 kuća i stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila i 25 plovila. Izgorio je i jedan motocikl te dva teretna vozila.

Stanje najteže opečenih građana, poručuju iz splitske i zagrebačkih bolnica, nepromijenjeno je, a ozlijeđenog vatrogasca svakodnevno posjećuju njegovi kolege.

"Jure se dobro oporavlja. Puknuo mu je bubnjić u desnom uhu. Šaljemo mu pozdrave, podršku i empatiju. Nadamo se da će se što prije vratiti i biti s nama”, rekao nam je vatrogasac JVP-a Grada Splita Duje Štrbac nakon obilaska kolege u nedjelju

U videu pogledajte kako iz zraka izgleda opustošena i spaljena zemlja na omiškom području.

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