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Dinamo nije odustao od Livakovića, no pregovori se pretvaraju u tursku sapunicu: Evo što se događa

A Dinamo još traži jedinicu i nisu odustali od Dominika Livakovića, no pregovori s Fenerbahčeom pretvaraju se u tursku sapunicu. Problem je visina odštete. Fenerbahče traži pet milijuna, a nova runda pregovora je sljedeći tjedan u Istanbulu. Zato su se pojavile informacije kako su se Plavi okrenuli drugom hrvatskom reprezentativcu, Dominiku Kotarskom, kojem je Copenhagen spreman otvoriti izlazna vrata. No, u Dinamu čini se, u ovom trenutku, ne žele požuriti, jer Kotarski zbog nastupa za Copenhagen ne bi mogao biti registiran za utakmicu playoffa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. 

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15.8.2026.
20:54
Silvijo Maksan
Dominik LivakovićDominik KotarskiDinamoFenerbahce
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