Velika Gospa sutra okuplja tisuće vjernika: Ovo su mjesta gdje se očekuju najveće gužve

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POSEBNE PROMETNE MJERE /

Na proslavi Svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije Sutra se najveće gužve mogu očekivati u Sinju, u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Zbog velikog broja hodočasnika iz cijele Dalmacije policija je već upozorila na posebne prometne mjere.

U Mariji Bistrici, Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke procesija sa svijećama i proslava počinju već večeras.

U slavonskom marijanskom Svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu svečano misno slavlje sutra će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.

U Svetištu Majke Božje Trsatske zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić