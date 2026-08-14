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POSEBNE PROMETNE MJERE /

Velika Gospa sutra okuplja tisuće vjernika: Ovo su mjesta gdje se očekuju najveće gužve

Na proslavi Svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije Sutra se najveće gužve mogu očekivati u Sinju, u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Zbog velikog broja hodočasnika iz cijele Dalmacije policija je već upozorila na posebne prometne mjere.  

U Mariji Bistrici, Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke procesija sa svijećama i proslava počinju već večeras. 

U slavonskom marijanskom Svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu svečano misno slavlje sutra će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.

U Svetištu Majke Božje Trsatske zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić

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14.8.2026.
22:16
RTL Danas
Velika GospaMarijanska Svetišta
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