Velika Gospa sutra okuplja tisuće vjernika: Ovo su mjesta gdje se očekuju najveće gužve

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Garcia: 'Ne možete tražiti titulu prvaka i u isto vrijeme stalno smanjivati kadar'
Na proslavi Svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije Sutra se najveće gužve mogu očekivati u Sinju, u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. Zbog velikog broja hodočasnika iz cijele Dalmacije policija je već upozorila na posebne prometne mjere.
U Mariji Bistrici, Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke procesija sa svijećama i proslava počinju već večeras.
U slavonskom marijanskom Svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu svečano misno slavlje sutra će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
U Svetištu Majke Božje Trsatske zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić