Bježali na more, ostavljali automobile i spašavali goli život: Ovako je izgledala noć strave

Na zgarištu kod Omiša pronađeno je tijelo žene, osmero osoba bori se za život, četvero teško ozlijeđenih prebačeno u Zagreb. Iza nas je noć kakvu Hrvatska ne pamti i borba s jednim od najrazornijih požara ikad zabilježenih.

Svjedoci kažu da je riječ o jednom od najgorih požara koje pamte.

"Od svih požara koji su bili u Dalmaciji mislim da je ovaj najgori", rekao nam je Mate Lončar iz Omiša.

Cvita Vulić iz Omiša, vidno potresena, opisala je trenutak kada se vatra spustila prema gradu: "Spustilo se skroz do grada. Meni je to strašno, meni se plače."

Ni za strah ni za razmišljanje nije bilo vremena. Ljudi su pokušavali sami gasiti vatru kako su znali i mogli. Josip Fantov iz Omiša pokazao nam je ozljedu na nozi i opisao kako su se ljudi snalazili bez vode: "Što smo imali od pića u frižderu, s tim smo gasili jer nismo imalo vode jer su sve cijevi eksplodirale. Uhvatilo mi je i nogu i ja sam izgorio malo."

Nažalost, nezapamćeni požar odnio je i jedan život. Tijelo žene pronađeno je u uvali Mala Luka.

Tijekom noći krenula je i evakuacija preko mora. Snimljeni su trenuci spašavanja u tri u noći. HGSS i Lučka kapetanija spasili su s obale i plovila više od 300 ljudi, među kojima i mnogo djece. A nije bilo puno puteva za bijeg - ili morem ili jedinom cestom, magistralom koja je bila blokirana.

U potrazi za sigurnijim mjestom, ljudi su napuštali automobile nasred ceste. Puni autobusi i prihvatilište postali su mjesto na kojem su emocije nadvladale. Mnogi nisu mogli zadržati suze.

Mira Marinović iz Omiša evakuirana je, a ponijela je samo najnužnije: "A ponijela sam novčanik, dokumente i ove maramice."

Vatra se nekontrolirano širila na sve strane i gotovo cijelo područje Omiša pretvorila u zgarište.

Oko 1000 hektara je izgorjelo, 40-ero ljudi je završilo u bolnici, osmero je životno ugroženih. Više od dvije tisuće je evakuiranih.

Mario Banović iz Omiša opisao je prizor koji ga je dočekao nakon dolaska: "Mi kad smo došli nije više ničega bilo. Spasi što se da. Mamu su spašavali susjedi..."

Zvonimir Kujundžić iz Borka kaže da nikada nije vidio takav nalet vjetra i temperaturu: "To je bio toliki nalet vjetra, tolika temperatura....nisam to nikad vidio."

Višeslav Pešić, zapovjednik DVD-a Omiš, kaže da nikada nije doživio požar koji se širio takvom brzinom.

"Ja ovo nikad nisam doživio iako smo lani imali požar, ali ovo je bilo toliko brzo, da ti ništa ne možeš, osim nastaviti dalje braniti koliko možemo da se ne ponovi.", rekao je zapovjednik.

Neprestano se nadzire svaki dim, a vatra i dalje prijeti. Nakon svega što je ostavila iza sebe, za mir među ljudima još je prerano.

Cijelu dramatičnu priču o noći užasa u Omišu pogledajte u videu