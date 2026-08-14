Krvavi tragovi, ubojstvo i bijeg pred kamerama: O. J. Simpson i slučaj koji je zaludio Ameriku

Bio je američki heroj, sportska ikona i glumac čiji je osmijeh bio poznat u svakom domu. O. J. Simpson predstavljao je ostvarenje američkog sna.

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A onda, u jednoj toploj lipanjskoj noći 1994. godine, taj se san pretvorio u najgoru noćnu moru. Brutalna ubojstva njegove bivše supruge Nicole Brown Simpson i njezinog prijatelja Rona Goldmana pokrenula su lavinu događaja koja je kulminirala jednim od najpraćenijih i najkontroverznijih suđenja u povijesti, procesom koji nije samo tražio pravdu za dvoje ubijenih, već je i ogolio duboke rasne i društvene podjele koje su tinjale ispod površine američkog društva.

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Noć zločina i prvi koraci istrage

Večer 12. lipnja 1994. godine za Simpsona je trebala biti uobičajena. Nakon što je prisustvovao plesnoj priredbi svoje kćeri, večerao je brzu hranu s Katom Kaelinom, prijateljem koji je živio u gostinjskoj kući na njegovom imanju Rockingham u Brentwoodu. Kasnije te noći, Simpson je imao zakazan let za Chicago. Vozač limuzine Allan Park stigao je po njega oko 22:25, no na imanju ga je dočekala tama. Više puta je zvonio na interfon, ali odgovora nije bilo. Oko 22:40, dok je Kaelin u svojoj kućici razgovarao na telefon, čuo je tri snažna udarca u vanjski zid, za koje je pomislio da su potres. Nedugo nakon toga, Park je ugledao "sjenovitu figuru" Simpsonove građe kako ulazi u glavnu kuću, nakon čega su se upalila svjetla. Nekoliko minuta kasnije, pojavio se i sam Simpson, tvrdeći da je prespavao i djelujući uzrujano.

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U isto vrijeme, nekoliko kilometara dalje, odvijala se horor scena. Nicole Brown Simpson i Ron Goldman pronađeni su mrtvi, brutalno izbodeni ispred njezinog doma. Kada je policija obaviještena, detektivi su se uputili na Simpsonovo imanje kako bi ga obavijestili o smrti bivše supruge. Kako nitko nije odgovarao, a na vratima njegovog bijelog Ford Bronca primijetili su mrlju za koju su sumnjali da je krv, a detektiv Mark Fuhrman preskočio je zid. Tvrdili su da su ušli bez naloga zbog hitnosti situacije, strahujući da je netko unutra možda ozlijeđen.

U obilasku imanja, Fuhrman je iza gostinjske kuće pronašao krvavu desnu kožnu rukavicu, par onoj pronađenoj na mjestu zločina pokraj tijela Rona Goldmana. To je, uz tragove krvi u prilazu i na vozilu, bilo dovoljno za nalog za pretragu i početak istrage koja će zauvijek promijeniti živote svih uključenih.

Bijeg pred očima cijele nacije

Nakon što su preliminarni DNK rezultati povezali Simpsona s mjestom zločina, izdan je nalog za njegovo uhićenje. Simpson se trebao predati do 11 sati ujutro, no to se nije dogodilo. Umjesto toga, njegov prijatelj i odvjetnik Robert Kardashian stao je pred kamere i pročitao Simpsonovo pismo koje je zvučalo kao oproštajno. "Nemojte žaliti za mnom. Imao sam sjajan život", pisalo je. U tom je trenutku O. J. Simpson postao najpoznatiji bjegunac u Americi.

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Nekoliko sati kasnije policija je na autocesti uočila bijeli Ford Bronco iz 1993. godine. Za volanom je bio Simpsonov odani prijatelj Al Cowlings, a na stražnjem sjedalu, navodno s pištoljem prislonjenim na glavu, bio je sam O. J.

Tako je započela spora potjera koja se pretvorila u nezapamćeni medijski spektakl. Televizijske postaje prekinule su redovni program, čak je i prijenos utakmice finala NBA lige između New York Knicksa i Houston Rocketsa smanjen u mali prozorčić u kutu ekrana. Procjenjuje se da je prijenos potjere uživo pratilo je oko 95 milijuna gledatelja, a ljudi su izlazili na nadvožnjake s transparentima podrške poput "Go O.J.".

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Lanac pizzerija Domino's zabilježio je rekordnu prodaju te večeri. Potjera je završila nakon otprilike dva sata, mirnom predajom na njegovom imanju. U Broncu je policija pronašla 8000 dolara u gotovini, presvlaku, napunjeni pištolj.357 Magnum, putovnicu i set za prerušavanje s lažnom bradom i brkovima.

Suđenje, koje je počelo u siječnju 1995., nazvano je "suđenjem stoljeća" i postalo je svojevrsni reality show. Tužiteljstvo, predvođeno vjerovalo je da ima neoboriv slučaj.

Planina forenzičkih dokaza

S obzirom na to da nije bilo svjedoka ubojstva, slučaj se temeljio na forenzici. Tužitelji su iznijeli, kako su ga nazvali, "planinu dokaza". Predstavljeno je 108 izložaka s DNK dokazima. Simpsonova krv pronađena je na mjestu zločina, pokraj krvavih otisaka cipela. Krv Nicole Brown i Rona Goldmana pronađena je u njegovom Ford Broncu.

Na čarapama u njegovoj spavaćoj sobi pronađena je krv Nicole Brown. Stručnjakinja za DNK dr. Robin Cotton svjedočila je da je vjerojatnost da krv pronađena pokraj otisaka pripada bilo kome drugome osim Simpsonu jedan naprama 9,7 milijardi. Tužiteljstvo je bilo uvjereno da dokazi nepogrešivo iscrtavaju put ubojice: od mjesta zločina, preko stražnjih vrata, u Bronco i naposljetku u Simpsonov dom.

Obrana: kontaminacija i rasizam

Simpsonov "Dream Team" odvjetnika, koji su činili velikani poput Roberta Shapira, Johnnieja Cochrana i F. Lee Baileyja, imao je drugačiju strategiju.

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Nisu se toliko usredotočili na dokazivanje njegove nevinosti koliko na sijanje razumne sumnje. Njihova teza temeljila se na tri riječi: dokazi su bili "kompromitirani, kontaminirani i korumpirani".

Odvjetnik Barry Scheck nemilosrdno je ispitivao forenzičare ističući brojne proceduralne pogreške. Dokazi su prikupljani u plastičnim, a ne papirnatim vrećicama, satima su stajali u vrućem policijskom kombiju bez hlađenja, a Mazzola je priznala da ponekad nije mijenjala rukavice između prikupljanja različitih uzoraka.

Međutim, ključni dio obrane bio je napad na losanđelesku policiju i detektiva Marka Fuhrmana. U gradu koji se još sjećao brutalnog premlaćivanja Rodneyja Kinga i nereda koji su uslijedili, obrana je vješto iskoristila duboko nepovjerenje afroameričke zajednice prema policiji. Tvrdili su da je Fuhrman, rasist koji je mrzio Simpsona, podmetnuo krvavu rukavicu na njegovo imanje. Iako porota nikada nije čula najšokantnije dijelove snimki na kojima Fuhrman izgovara rasističke uvrede, doznali su da je lagao pod prisegom kada je zanijekao korištenje pogrdnih naziva za crnce.

Njegov kredibilitet bio je uništen. Krunski trenutak suđenja dogodio se kada je tužitelj Darden zatražio od Simpsona da isproba rukavicu pronađenu na mjestu zločina. Pred očima cijele nacije, Simpson se mučio da je navuče.

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Rukavica mu očito nije pristajala, što je Johnnieju Cochranu dalo legendarnu rečenicu za završnu riječ: "Ako ne pristaje, morate ga osloboditi".

Presuda i nasljeđe koje ne blijedi

Nakon devet mjeseci suđenja, poroti je trebalo manje od četiri sata vijećanja. Tog 3. listopada 1995., O. J. Simpson proglašen je nedužnim po obje točke optužnice za ubojstvo. Presuda, koju je pratilo oko 150 milijuna ljudi, izazvala je šok i podijeljene reakcije koje su uglavnom išle po rasnim linijama. Dok su mnogi Afroamerikanci slavili oslobađanje kao pobjedu nad korumpiranim i rasističkim sustavom, većina bijelih Amerikanaca smatrala je to teškom nepravdom.

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Podjela se osjetila i u samom srcu Hollywooda. Slučaj je stvorio raskol među prijateljima, a najpoznatiji primjer je onaj između Roberta Kardashiana, Simpsonovog odvjetnika, i njegove bivše supruge Kris Jenner, koja je bila jedna od najboljih prijateljica ubijene Nicole.

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Jenner je kasnije otvoreno govorila o osjećaju krivnje što nije prepoznala znakove zlostavljanja i o svom uvjerenju da je O. J. kriv. "Osjećala sam se kao da sam iznevjerila svoju prijateljicu", rekla je, opisujući kako je suđenje podijelilo njihov krug prijatelja i stvorilo bolnu distancu između nje i Roberta tijekom procesa.

Mnoge poznate osobe javno su izražavale svoje mišljenje, dodatno pretvarajući suđenje u nacionalnu dramu.

Iako je oslobođen u kaznenom postupku, obitelji Goldman i Brown tužile su ga u građanskoj parnici. Tamo je, uz niži standard dokazivanja, porota 1997. proglasila Simpsona odgovornim za njihovu smrt i naložila mu plaćanje odštete od 33,5 milijuna dolara. Godinama kasnije, Simpson je završio u zatvoru zbog oružane pljačke i otmice u Las Vegasu, a preminuo je od raka u travnju 2024. godine.

Slučaj O. J. Simpsona kao što je napisao jedan od njegovih odvjetnikabilo je "kulturni fenomen" koji je Ameriku naučio teške lekcije o medijima, novcu, pravdi i, iznad svega, o dubokom nepovjerenju koje dijeli crnu i bijelu Ameriku.