Američka medijska ličnost Caitlyn Jenner (74) reagirala je na smrt zvijezde američkog nogometa O.J. Simpsona koji je u srijedu preminuo u 76. godini nakon borbe s karcinomom prostate.

Caitlyn ranije poznat kao Bruce, bio je atletičar koji je osvojio zlatnu medalju i postavio svjetski rekord na Ljetnim olimpijskim igrama 1976. godine.

Caitlyn je bila u braku s Kris Jenner (68), kada je njezina najbolja prijateljica Nicole Brown, bivša supruga OJ-a, ubijena s Ronom Goldmanom u stanu u Los Angelesu. Krisin bivši suprug, Robert Kardashian, branio je O. J-a na njegovom suđenju za ubojstvo Nicole i Rona.

Simpson je oslobođen optužbi za ubojstvo 1994. godine, unatoč brojnim dokazima protiv njega i apsolutnom uvjerenju među Nicoleinim prijateljima da je on odgovoran za njihovu smrt.

'Trebali smo poslušati Nicole'

Caitlyn je ranije ispričala detalje o ubojstvu Nicole i Rona, piše Daily Mail.

"Bila sam u Nicoleinoj kući dva dana prije ubojstva. Očito je on to učinio, i izvukao se s tim, a u jednom trenutku je čak rekao Nicole, 'Ubit ću te i izvući se s tim' jer ja sam O. J. Simpson. Nicole je to u jednom trenutku prenijela Kris, i nažalost bila je u pravu", objasnila je.

"Bili smo na sudu. Gledali smo što se događa, i nakon presude da nije kriv, Kris se odmah okrenula prema meni i rekla: "Trebali smo poslušati Nicole. Bila je u pravu od samog početka", rekla je Caitlyn.

Podsjetimo, Caityln je promijenila spol 2015. godine. Ranije je bio Bruce Jenner koji je bio u braku s Kris Jenner od 1991. do 2015. godine. Zajedno imaju dvoje djece, Kendall i Kylie Jenner.

Kris Jenner i Robert Kardashian bili su u braku od 1978. do 1991. godine te zajedno imaju četvero djece, Kourtney, Kim, Khloe i Roba Kardashiana.

Caitlyn Jenner

