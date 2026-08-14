Pogledajte scene iz srca požara, MORH objavio video: 'Hrvatska vojska je uz svoj narod'

Ministarstvo obrane (MORH) u petak je na društvenim mrežama izvijestilo da hrvatska vojska od ranog jutra sudjeluje u gašenju velikih požara diljem zemlje.

Tijekom cijelog dana na terenu se nalaze protupožarne zrakoplovne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i Obalna straža Hrvatske ratne mornarice.

Na području Omiša, Pelješca i Zadra vatrenu stihiju gase vojni piloti HRZ-a s kanaderima i Air tractorima, navodi MORH i svojoj objavi prilaže i snimku na kojoj se izbliza vide požari s kojima su se borili.

Hrvatska vojska od ranih jutarnjih sati angažirana je na gašenju velikih požara diljem 🇭🇷: tijekom cijelog dana na terenu su protupožarne zrakoplovne snage #HRZ i Obalna straža #HRM❗️



Na području Omiša, Pelješca i Zadra požare gase vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s… pic.twitter.com/SxcIofUV0t — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 14, 2026

Air tractori i kanaderi

Kod Omiša su na terenu bila četiri kanadera 415 i tri air tractora 802. Na Pelješcu su požar gasila četiri kanadera 415, dok su na lokaciji Trolokve - Prgomet bili raspoređeni po jedan kanader 415 i jedan air tractor 802. Buktinju između Ninskih stanova i Zatona gasio je jedan air tractor 802.

Angažiran je bio i vojni transportni helikopter Mi-171Sh, koji je prevozio posadu protupožarnih zrakoplova na relaciji Zemunik - Brač - Zemunik. U evakuaciji civila na lokaciji Lokva Rogoznica- Omiš sudjelovala je Obalna straža s brodicom GB 203 "Modrulj".

"Hrvatska vojska uvijek uz svoj narod!", zaključuje Ministarstvo u obrani.