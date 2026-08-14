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Potresni prizori u Omišu, ovdje je pronađeno tijelo: Vatra ih je zatekla dok su bile u autu?

Potresni prizori u Omišu, ovdje je pronađeno tijelo: Vatra ih je zatekla dok su bile u autu?
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nakon pregleda opožarenog područja, u petak oko 13.30 u Maloj Luci u Omišu pronađeno je tijelo jedne osobe. 

Na mjestu tragedije traje očevid, policija je razvukla traku, a fotoreporteri su zabilježili potresne prizore razbacanih predmeta i izgorjelog raslinja i šume. 

Neslužbeni detalji tragedije 

RTL Danas neslužbeno s terena doznaje kako je riječ o mlađoj osobi, čiji spol još uvijek nije utvrđen. Prema izjavama očevidaca u Maloj Luci, bila je u vozilu s još dvije osobe u trenutku kad su se zatekle usred požara na Jadranskoj magistrali.

Izašle su, ali za jednu osobu nije bilo spasa, jer su u jednom trenutku ostale u vatrenom okruženju. Druge dvije osobe su se izvukle, ali su zadobile teške ozljede. 

Podsjetimo, stravičan požar, koji je izbio u četvrtak navečer, poharao je Omiš i okolicu. Liječničku pomoć zatražile su 42 osobe, od čega ih se sedam nalazi na respiratoru. 

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14.8.2026.
17:02
Rade ŽupanovićErik Sečić
Zvonimir Barisin/PIXSELL
PožarOmišTijeloVatrogasci
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