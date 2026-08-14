Dad jokes: Obožavate li i vi ove viceve? Izvukli smo 20 genijalnih da vas do suza nasmijemo

Dad jokes su posebna vrsta humora koja se temelji na jednostavnim igrama riječi, doslovnim tumačenjima i namjerno predvidljivim poantama.

Njihov je cilj često izazvati kolutanje očima i uzdah jednako koliko i smijeh. Iako ih povezujemo s očevima i obiteljskim okupljanjima, danas su postali globalni internetski fenomen.

Njihova popularnost leži upravo u tome što su bezazleni, kratki i razumljivi gotovo svima. Najčešće ne traže posebno predznanje, nego koriste poznate fraze na neočekivan način.

Upravo zato mogu biti toliko loši da na kraju postanu dobri. Osim što nas zabavljaju, ovakvi vicevi mogu biti i jednostavan način povezivanja s drugim ljudima.

Reakcija na njih često je kombinacija smijeha, nelagode i neizbježnog "joj, ne". A upravo je ta reakcija dio njihova šarma. Zato smo izdvojili 20 najsmješnijih dad jokes viceva koji bi vam mogli izmamiti osmijeh ili barem jedno dobro kolutanje očima.