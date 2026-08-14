FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIŽU RASPOLOŽENJE /

Dad jokes: Obožavate li i vi ove viceve? Izvukli smo 20 genijalnih da vas do suza nasmijemo

Dad jokes: Obožavate li i vi ove viceve? Izvukli smo 20 genijalnih da vas do suza nasmijemo
Foto: Canva/Generirao UI
"Tata, gladan sam." "Zdravo, Gladan, ja sam tata." Ako ste na ovu rečenicu zakolutali očima, doživjeli ste esenciju onoga što svijet poznaje kao "dad joke" ili tatin vic. Ovaj oblik humora, poznat po predvidljivim dosjetkama, osmišljen je više da izazove uzdah nego smijeh. Dugo smatrani stupom obiteljskih okupljanja, tatini vicevi su u digitalnom dobu doživjeli renesansu, postavši globalni kulturni fenomen.
1 /41
VOYO logo

Dad jokes su posebna vrsta humora koja se temelji na jednostavnim igrama riječi, doslovnim tumačenjima i namjerno predvidljivim poantama.

Njihov je cilj često izazvati kolutanje očima i uzdah jednako koliko i smijeh. Iako ih povezujemo s očevima i obiteljskim okupljanjima, danas su postali globalni internetski fenomen.

Njihova popularnost leži upravo u tome što su bezazleni, kratki i razumljivi gotovo svima. Najčešće ne traže posebno predznanje, nego koriste poznate fraze na neočekivan način.

Upravo zato mogu biti toliko loši da na kraju postanu dobri. Osim što nas zabavljaju, ovakvi vicevi mogu biti i jednostavan način povezivanja s drugim ljudima.

Reakcija na njih često je kombinacija smijeha, nelagode i neizbježnog "joj, ne". A upravo je ta reakcija dio njihova šarma. Zato smo izdvojili 20 najsmješnijih dad jokes viceva koji bi vam mogli izmamiti osmijeh ili barem jedno dobro kolutanje očima.

14.8.2026.
10:09
Lorena Motik
Generirao UI/Canva
ViceviHumorSmijeh
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija