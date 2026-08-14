Pogledajte tko se pojavio u loži Hajduka: Plavuša sa kultnom zastavom je ukrala 'show'

Uz dvije pobjede protiv litavskog Žalgirisa nogometaši Hajduka su izborili plasman u play-off ovosezonske Konferencijske lige, završne kvalifikacijske stepenice prema ligaškom dijelu.

Hajduk je debelo prema play-offu zakoračio gostujućom pobjedom 5-2 u prvom susretu u gostima, dok su ovog četvrtka Splićani na svom Poljudu slavili s 4-0 (0-0).

Sve su golove Splićani dali u nastavku susreta. Dario Melnjak je bio strijelac u 54. minuti, dok je Adam Huram pogodio za 2-0 u 69. minuti. U završnici su uslijedila još dva gola. Bamba je u 80. povećao na 3-0, a Michele Šego u 82. zabio za konačnih 4-0.

U loži su bili brojni poznati, a na tribinima, ne u sektoru gostujućih navijača, je bila i djevojka s povijesnom zastavom Litve s grbom Vytisa, bijelim vitezom na konju, koji je jedan od najpoznatijih simbola Litve. Crvena podloga i Vytis povezani su s Velikom Kneževinom Litvom.

U play-offu Konferencijske lige Hajduk će igrati protiv poljskog sastava Rakow koji je nakon domaćih 0-0 u prvom ogledu u uzvratu pobijedio švedski Hammarby s 1-0. Hajduk će protiv Rakowa u prvom ogledu play-offa biti domaćin, a utakmica se na Poljudu igra 20. kolovoza.