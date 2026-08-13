Ljuljala bokovima i mamila poglede: Brineta u crvenom zaraznim osmijehom ukrala svu pažnju

Kubanski ritmovi potpuno su preuzeli zadarski Muraj, a mnogi posjetitelji nisu dugo ostali po strani - vrlo brzo rasplesali su se i prepustili atmosferi prave ljetne fieste. Posebno su se istaknule dobro raspoložene dame koje su svojim plesnim koracima, osmijesima i ljetnim izdanjima dodatno podigle temperaturu večeri.

Među njima je najviše pažnje privukla atraktivna brineta u pripijenoj crvenoj mini haljini koja je ljuljala bokovima, smijala se i izgledala kao da se na plesnom podiju osjeća potpuno kao kod kuće. Pogledi su je pratili gotovo pri svakom koraku, dok su se oko nje nizale jednako vedre i rasplesane gošće koje su pokazale da zadarskoj publici ritma i dobrog raspoloženja itekako ne nedostaje.

Koga je sve uhvatio objektiv fotografa, pogledajte na eZadar.hr.