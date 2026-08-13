Tu se nalaze tisuće tona otpada: Ovo je kompleks o kojem bruji cijela Hrvatska

Afera s otpadom u Gospiću ponovno se zakuhala nakon što je USKOK objavio nalaz vještaka vezan uz 37.000 otpada koji je dovezen na ilegalno odlagalište opasnog otpada u krugu bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit.

Stručnjaci su ondje u tlu pronašli mikroplastiku i povišene koncentracije metala, a u podzemnim vodama PFAS spojeve, tzv. vječne kemikalije. Upozorili su da bez provedbe sanacije postoji mogućnost daljnjeg širenja onečišćenja.

I dok Andrej Plenković optužuje oporbu na širenje panike dezinformacijama o otpadu, lokalno stanovništvo traži hitnu reakciju države i uklanjanje otpada.

Kako izgleda kompleks unutar kojeg je odloženo 35 tisuća tona otpada, pogledajte u galeriji.