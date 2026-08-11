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'EVO PRILIKE ZA OKLADU' /

Je li Plenković zbog Gospića više puta rekao 'histerija' ili 'panika'? Direkt je sve pobrojao

Zbog Gospića je održan hitan sastanak vladajuće koalicije i – sve je OK. Predsjednik Domovinskog pokreta, koji je jučer govorio da se mora hitno reagirati kao da se izlio tanker u Jadran, danas više ne spominje tankere.

A premijer je potom na presici govorio o našem izvrsnomplaža sezona, kreditnom rejtingu i izvrsnoj turističkoj sezoni. Zbog te izvrsnosti, kaže, njegovi politički protivnici moraju pronaći nešto i balon drama prenapuhati dramu.

Sad, ako sjedite pokraj nekoga dok gledate ovo, evo vam prilike za brzu okladu – je li Andrej Plenković danas više puta rekao riječ "histerija" ili riječ "panika"? RTL Direkt točno je pobrojao, pogledajte rezulat u vidu

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11.8.2026.
23:14
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
GospićOtpadPanikaRtl Direkt
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