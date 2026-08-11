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IZDANO VEĆ 500 TISUĆA KAZNI /

Vozač auta koje 'lovi' neplatiše parkinga otkrio reporterki gdje će 'operirati' sutra

Čak 720 tisuća kazni prošle i gotovo 500 tisuća ove godine - toliko ih je zbog neplaćanja parkiranja izdalo posebno vozilo koje vozi ulicama Zagreba. Riječ je o posebnim automobilima koji ne idu brzo, jednu ulicu provjeravaju dva puta, a u prosjeku jedno vozilo u dvije smjene može provjeriti dvije tisuće automobila. U njemu se provozala i Ivana Ivanda Rožić. Vozač je našoj reporterki otkrio gdje će se voziti sutra...

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11.8.2026.
20:35
RTL Danas
ParkingZagrebački HoldingKazneZagreb
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