Vozač auta koje 'lovi' neplatiše parkinga otkrio reporterki gdje će 'operirati' sutra

IZDANO VEĆ 500 TISUĆA KAZNI /

Čak 720 tisuća kazni prošle i gotovo 500 tisuća ove godine - toliko ih je zbog neplaćanja parkiranja izdalo posebno vozilo koje vozi ulicama Zagreba. Riječ je o posebnim automobilima koji ne idu brzo, jednu ulicu provjeravaju dva puta, a u prosjeku jedno vozilo u dvije smjene može provjeriti dvije tisuće automobila. U njemu se provozala i Ivana Ivanda Rožić. Vozač je našoj reporterki otkrio gdje će se voziti sutra...