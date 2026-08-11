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AUTO KONTROLA /

Vozač scan-a-cara provozao našu reporterku: 'Na svoju sreću, ne znam koga sam kaznio'

Niste platili kartu za parkiranje u glavnom gradu? Velika je vjerojatnost da ćete dobiti digitalnu kaznu, jer po gradu Zagrebu voze posebna vozila opremljena kamerama koje kontroliraju tko nije platio parking. Gradom kruže u dvije smjene - i nemaju milosti prema prekršiteljima. Prošle godine ispisano je 720 tisuća kazni, a ove godine već je dosegnuta brojka od 450 tisuća. Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić provjerila je kako se kazne naplaćuju uz pomoć ovog autombila s vozačem scan-a-cara Sašom Blagovićem.

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11.8.2026.
17:37
Tajana Gvardiol
ParkingZagrenKazneZagrebački Holding
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