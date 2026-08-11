Hitni sastanak Vlade s koalicijskim partnerima: Plenkovića pitali bi li popio vodu u Gospiću

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OPASAN OTPAD POD ZEMLJOM /

Premijer Andrej Plenković s odmora u Opatiji i vratio se u Banske dvore, gdje je održao hitan online sastanak s ministrima i predstavnicima parlamentarne većine zbog sve većeg pritiska koji stiže iz Like, ali i iz oporbe i vladajućih partnera.

Dok stanovnici Gospića i okolice traže hitnu sanaciju odlagališta na kojem se nalazi velika količina otpada, Plenković ima odgovara:

'Što se tiče građana Gospića, poruka im je da ne podlegnu pritisku i histeriji i fabrikaciji kako oporba radi usred ljeta, kada su trendovi na našoj strani, sjajna sezona... Postoji problem koji ovdje traje nekoliko godina'.

I lijeva i desna oporba traže političku odgovornost Vlade, a dio njih zahtijeva i izvanrednu sjednicu Sabora.

Iz Mosta su poručili još izravnije: Vlada mora pasti. Plenković odbacuje odgovornost Vlade za samo odlaganje otpada. 'Odgovorni su oni koji su odlagali opasni otpad i zato su kazneno gonjeni. Sigurno nije odgovoran nepoznati netko', rekao je premijer.

Plenković tvrdi da je voda sigurna za piće

Dio stanovnika Like zbog straha od onečišćenja kupuje flaširanu vodu, Plenković se pozvao na nalaz Zavoda za javno zdravstvo. 'Voda je sigurna za piće', rekao je premijer.

Na pitanje novinara bi li je osobno popio, odgovorio je kratko: 'Bih.' Plenković je upitan i planira li posjetiti Liku i osobno se uvjeriti u situaciju.

'Hoću. Kada procijenim da je trenutak', odgovorio je.

Na pitanje znači li to da sada nije pravi trenutak, premijer je ponovio da problem ne podcjenjuje, ali je ponovno kritizirao oporbu i dio medija.

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