Spektakl na nebu u Hrvatskoj: Počinje u srijedu u 19.24, evo gdje će se najbolje vidjeti

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U ponedjeljak je blagdan svetog Lovre. Pogledate li večeras pak u nebo vidjet ćete meteorski roj Perzeida, odnosno Suze svetog Lovre, koji je vidljiv svake godine u ovo doba.

Narodna tradicija povezuje te svjetlosne tragove sa "suzama" mučenika, a ove godine na nebu nas očekuje i spektakl - svijet u srijedu očekuje potpunu pomrčinu Sunca. Tisuće turista stigle su na Pirenejski poluotok odakle će se i najbolje vidjeti.

U Hrvatskoj se zadnja dogodila 1961. godine, a posljednja na svijetu prije dvije godine iznad SAD-a. Gotovo 100 godina prošlo je od posljednje potpune pomrčine Sunca u Španjolskoj. Riječ je o fenomenu koji traje tek nekoliko minuta i ne može se vidjeti jednako dobro iz svih dijelova svijeta.

Spektakl na nebu u Hrvatskoj

I u Hrvatskoj se očekuje spektakl na nebu, u srijedu počinje u 19.24, ali ni u jednom trenutku neće biti potpuna pomrčina Sunca. Kako nestaje do 90 posto sunčeva diska imat će priliku gledati tek promatrači u Istri i na Kvarneru, dok će u ostatku zemlje biti nešto slabija pomrčina - vrhunac će biti oko 20 sati.

Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Petre Gudelj.