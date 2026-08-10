Ludo drugo kolo: Hajduk žali za ispuštenim bodovima, a Istra se žali na suđenje

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Završeno je drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Uz Osijek, stopostotan je ostao Varaždin koji je s 4-1 slavio na gostovanju kod Slaven Belupa. S dva gola briljirao je mladi Ivan Canjuga.

A u posljednjoj utakmici šok za Hajduk koji je u petoj minuti sudačke nadoknade ostao bez pobjede nad Istrom. Nakon dva vodstva preko Pukštasa i Livaje, Frederiksen i Ahmeti poravnavali su za bod Puležana koji su nakon utakmice burno reagirali na, po njima, nedosuđeni kazneni udarac na Ahmetiju.

"Svjesni smo da su sudačke pogreške sastavni dio nogometa i da suci, kao i igrači, mogu pogriješiti, smatrajući da su ispravno postupili. Međutim, kada takve odluke izravno utječu na tijek i konačan ishod utakmica (...) smatramo opravdanim izraziti zabrinutost i javno postaviti pitanje ujednačenosti sudačkog kriterija. Ne tražimo povlašteni tretman niti želimo tražiti opravdanja za pogreške. Tražimo samo jednak kriterij i uvjete u kojima će rezultat prvenstveno ovisiti o onome što su momčadi pokazale na terenu", objavila je u priopćenju Istra jutro nakon utakmice.