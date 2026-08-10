Jedna od najvećih 'bombi' ljeta sada je i službena: Araujo je potpisao za Liverpool

Potpisivanje Ronalda Araúja neočekivano je jedna od najvećih bombi ljeta. I sada je službeno. Barem u sezoni 2026.-2027., 27-godišnji urugvajski stoper bit će igrač Liverpoola i štićenik Andonija Iraole.

Menadžer iz Usurbila bit će zadužen na Anfieldu da pomogne Araúju da ponovno pronađe svoju najbolju formu. A ako uspije, Liverpool ima neobaveznu opciju da ga otkupi za 55 milijuna eura. Potpisivanje bivšeg igrača Barcelone je, kako je izvijestio Fabrizio Romano, hitno rješenje koje su pronašli sportski direktori Redsa kako bi pojačali obranu oslabljenu i fizički i brojčano. Liverpool će pokriti cijelu njegovu plaću (16 milijuna eura godišnje).

Dok Virgil van Dijk, 'Kaiser' i kapetan engleskog kluba, u lipnju sljedeće godine u 35. godini ističe ugovor, odlazak Ibrahime Konatéa kao slobodnog igrača u Real iscrpio je popis stopera. Crveni su u veljači osigurali potpis Jérémyja Jacqueta iz Stade Rennaisa za 70 milijuna eura, ali 21-godišnji francuski branič morao je na operaciju zbog ozljede ramena samo nekoliko dana nakon objave.

Welcome, Ronald 👋 — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

Na ovaj popis dodani su Giovanni Leoni, dugogodišnje pojačanje Liverpoola od prošlog ljeta, koji je puknuo križni ligament tijekom svog debija u rujnu i od tada nije igrao, te Joe Gomez, čiji su ga stalni fizički problemi ograničili na samo 33 nastupa u cijeloj sezoni 2025.-2026. Drugim riječima, Liverpoolu je bio potreban stoper, a odabrani je konačno Ronald Araújo, igrač sposoban igrati i kao desni bek.

Kapetan Barcelone, čiji je ugovor obnovljen do 2031. u siječnju 2025., dugo je trebao promjenu okruženja, budući da je u prethodnim prijelaznim rokovima bio povezivan s Juventusom. Iako je prošle sezone odigrao 38 utakmica - samo 16 kao starter - Ronald Araújo, nakon što je isključen na Stamford Bridgeu protiv Chelseaja, nekoliko je tjedana bio izvan terena, navodeći probleme s mentalnim zdravljem. Nakon umirovljenja u Izraelu, Urugvajac je povremeno nastupao za Blaugranu u završnici sezone, ali ozljeda mišića spriječila ga je da sudjeluje na posljednjem Svjetskom prvenstvu s Urugvajem.

Ronald Araujo, cedido al Liverpool FC



El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027.



¡Mucha suerte, Ronald! pic.twitter.com/pxX9G6qU5Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2026

Ronald Araújo odigrao je ukupno 213 utakmica za Barcelonu od svog debija 2019. u ligaškoj utakmici protiv Seville. Smatra se po svom talentu jednim od najboljih stopera na svijetu, ali ozljede i, prije svega, crveni kartoni ometali su napredak i samopouzdanje novog braniča Liverpoola. Crveni karton koji je dobio 2014. protiv PSG-a u Ligi prvaka bio je posebno nezaboravan.

Ronald Araújo, osvajač La Lige (3), Kupa kralja (2) i Španjolskog Superkupa (3) s Barcelonom, stiže kako bi popunio ulogu koju je prethodno obnašao Konaté kao Van Dijkov partner u središnjoj obrani, ovaj put pod vodstvom Andonija Iraole. Nakon razočaravajuće sezone 2025.-2026., u kojoj su se Redsi, koji su uložili 500 milijuna eura tijekom ljeta, mučili s kvalifikacijama za Ligu prvaka i na kraju otpustili svog menadžera Arnea Slota, Liverpool želi se obnoviti na Anfieldu i ponovno postati kandidat za naslov prvaka Premier lige.