Lana Radeljak objavom proslavila rođendan, no svima je za oko zapela samo jedna stvar

Lana Radeljak, kći pokojne glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka (83), proslavila je svoj 26. rođendan. Važan dan obilježila je putovanjem po dalmatinskoj obali, a serijom fotografija na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s pratiteljima.

Proslava u Dalmaciji

Lana je svoj 26. rođendan proslavila u krugu bliskih ljudi uživajući u ljepotama Šibensko-kninske županije. Niz fotografija prikazuje njezino putovanje Dalmacijom: od portreta iz restorana uz čašu bijelog vina, preko prizora mora i plaža do panoramskog pogleda na Primošten. Na vidikovcu je večer uoči njezina rođendana održan koncert pjevača Jakova Jozinovića (20), a sudeći po fotografijama i sama Lana je uživala u nastupu.

Pratitelji istaknuli sličnost s majkom

Iako kći legendarne glumice privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, ova je objava privukla veliku pažnju. Uz brojne čestitke i komplimente na račun njezine prirodne ljepote, pratitelji su u komentarima najviše isticali njezinu sličnost s pokojnom majkom. "Ista mama", napisala je Vlatka Pokos (56), a s njom su se složili i brojni drugi. "Prekrasna Lana, ista mama Ena", "Prirodna lepota, prekrasna", "Prelijepa, prirodna, jednostavna i profinjena", samo su neke od poruka.

Lana je posljednjih godina aktivnija na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke sa svojih putovanja, ali i iz privatnog života sa zaručnikom Antonijem Barišićem.