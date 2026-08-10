Tragedija kod Iža: U moru poginuo poznati zadarski liječnik Tomislav Sorić

Poznati zadarski liječnik, urolog i dugogodišnji djelatnik zadarske bolnice dr. Tomislav Sorić (56) poginuo je u ponedjeljak u moru kod otoka Iža, piše portal 057.info.

Prema prvim informacijama, policija je u 16.10 sati dobila dojavu da je 56-godišnjak skočio s mora i nije izronio. Nakon pet minuta, kada je već počela potraga, isplivao je u beživotnom stanju.

Više detalja i okolnosti utvrdit će policijski očevid.

Tko je bio Sorić?

Podsjetimo, Sorić je rođen 21. veljače 1970. godine u Zadru. Diplomirao je 1995. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, državni ispit položio je dvije godine poslije, a specijalizaciju iz urologije započeo je 1998. godine u Općoj bolnici Zadar, piše Zadarski list. Specijalistički ispit položio je 2003. godine. Bio je specijalist urologije i subspecijalist urološke onkologije.

Magistarski rad iz područja liječenja bubrežnih kamenaca obranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok je doktorsku disertaciju o kliničkom utjecaju prostatičnih kamenaca obranio 2012. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Od 2009. sudjelovao je u izvođenju nastave na zadarskom Studiju sestrinstva, a poslije je postao izvanredni profesor na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Na čelo zadarske Urologije došao je 2014. godine, nakon odlaska u mirovinu dr. Klaudija Grdovića, te je Odjel vodio više od 12 godina.