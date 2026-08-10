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Andrej Kramarić u novoj objavi pokazao isklesano tijelo, no svu pažnju ukrala je njegova supruga

Andrej Kramarić u novoj objavi pokazao isklesano tijelo, no svu pažnju ukrala je njegova supruga
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naš proslavljeni Vatreni podijelio je fotografije s ljetovanja, no atraktivna Mia svojim je izgledom potpuno zasjenila supruga

10.8.2026.
21:12
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Andrej Kramarić (35), igrač hrvatske nogometne reprezentacije, oduševio je svoje pratitelje na Instagramu rijetkim uvidom u privatni život. Podijelio je seriju toplih obiteljskih fotografija s odmora na hrvatskoj obali, pokazujući kako puni baterije u društvu supruge Mie i njihovih dvoje djece.

Pauza za oporavak dok se momčad priprema

Na prvi pogled, fotografije zalaska sunca iz Primoštena, kako su pratitelji brzo prepoznali, čine se kao klasična ljetna razglednica. Ipak, iza osmijeha i opuštene atmosfere stoji planski oporavak. Dok se njegovi suigrači iz TSG Hoffenheima nalaze na intenzivnim pripremama za novu sezonu, Kramarić je dobio dopuštenje kluba da propusti treninge zbog manje operacije kojoj se podvrgnuo početkom srpnja. Unatoč tome, nogometaš je pokazao i zavidnu tjelesnu formu, a boravak u domovini koristi za odmor i oporavak.

U centru pažnje supruga Mia

Fotografije koje je objavio prikazuju pravu obiteljsku sreću. Na jednoj od njih cijela obitelj pozira na rivi, dok na drugoj Kramarić u zagrljaju drži sina Viktora. Ipak, osim obiteljske idile, posebnu pažnju privukla je njegova supruga Mia, koja je zablistala u ljetnom izdanju i pobrala brojne komplimente. "Prekrasna obitelj u prekrasnoj Hrvatskoj", "Predivna žena", samo su neki od komentara. Naravno, vodile su se i simpatične rasprave o tome na koga djeca sliče. "Mala ista ti, a sin isti mama", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga ustvrdila: "Mali isti ćaća".

 

Andrej KramarićMia KramarićLjetni Odmor
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