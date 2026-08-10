Gimnastičarka koja obožava Putina ipak stiže u Zagreb: 'Ona je prvakinja terora'

Nakon što je Hrvatska prije tri dana odbila vize za devetero od 65 ruskih sportaša, u ponedjeljak su odobrene još četiri vize. Među njima su i svjetska i olimpijska prvakinja Angelina Meljnikova te Anna Kalmykova. Preostalih pet zahtjeva još je u obradi.

Ruske gimnastičarke Angelina Meljnikova i Anna Kalmykova na putu su za Zagreb. Hrvatska im je vize prvo odbila, no danas su ih ipak dobile. Potvrdio je to i Hrvatski gimnastički savez (HGS). "Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja su odobrene vize danas, većina sportaša koja je planirana da dođe će biti tu", objasnio je Marijo Možnik, predsjednik HGS-a.

Rusija je žestoko reagirala nakon što je prije tri dana za devetero od 65 njihovih sportaša odbijena viza. Svjetska i olimpijska prvakinja Angelina Meljnikova javno se požalila na Hrvatsku: "Rekli su da nisu vidjeli opravdan razlog za moje putovanje, ni za uvjete mog boravka u toj zemlji."

Na pitanje zašto hrvatske vlasti ne razumiju zašto dolazi u Zagreb i gdje će biti, odgovorila je: "Da, to je jednostavno apsurdno. Ne želim vjerovati da zapravo pokušavaju eliminirati najbolje sportaše, kao što svi sada govore."

Reakcija Ministarstva

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova dva dana prije početka prvenstva odobrilo je vize za još četvero članova ruske delegacije. U obradi je preostalo još petero zahtjeva. U Ministarstvu tvrde da se od početka rata u Ukrajini zahtjevi iz Rusije obrađuju u skladu sa Smjernicama Europske komisije.

"Provodi se detaljna provjera svakog od podnesenih zahtjeva te se odluka donosi nakon provedenih konzultacija s nadležnim hrvatskim viznim tijelima i državama članicama Schengena koje traže prethodno savjetovanje u slučaju izdavanja viza ruskim državljanima. Postupci za vize navedenim sportašima i dalje su u tijeku rješavanja", naveli su iz Ministarstva.

Prvakinja terora u Zagrebu

Ona koja nije dobila vizu, kako tvrde Rusi, je zlatna olimpijka Viktorija Listunova. Nju se moglo vidjeti na Putinovim paradama, s ruskim ratnim simbolom Z.

Angelina Meljnikova javno je podržala Vladimira Putina, a čak se kandidirala za njegovu stranku. Ukrajinci je nazivaju prvakinjom terora. U Zagrebu će nastupati neutralno. "Reprezentacija Rusije i Bjelorusije nastupat će pod zastavom World Gymnastics, bez nacionalnih obilježja", kazao je Možnik.

Vize nisu dobili ni jedan ruski trener i liječnik, te dvojica gimnastičara, Sergej Najdin i Jevgenij Kisel, koje se povezuje s Nacionalnom gardom Rusije.

Hrvatski gimnastičari nisu upoznati s time tko dolazi iz Rusije. "Ne znam tko je taj jedan, nije dobio, nadam se da je bio dobar ne preči, pa sad ga nema. Šalim se. Što se Rusa tiče, rijetko koji me je ikad pobijedio na preči, neka dođu najbolji", navodi naš gimnastičar Tin Srbić.

Filip Ude pak poručuje: "Ne znam ni kako se zovu više. Ovi stariji, olimpijski pobjednici iz Tokija su prekinuli s karijerama, došli su novi. Prvi put ću vidjeti te dečke."

Na naš upit iz Ruskog saveza odgovorili su da za odobrene vize zahvaljuju samo Europskoj gimnastičkoj federaciji.