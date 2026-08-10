Hobiti ponovno na okupu: Sean Astin objavom potaknuo nagađanja o novom nastavku franšize

Prijateljstvo četvorice glumaca koji su utjelovili hobite u trilogiji "Gospodar prstenova" traje više od dva desetljeća. Glumac Sean Astin (55), poznat po ulozi Samwisea Gamgeeja, nedavno je obradovao fanove objavom na Instagramu.

Podijelio je fotografiju druženja s kolegama, koja dolazi u vrijeme kada se sve glasnije šuška o njihovom mogućem povratku snimanja novog nastavka kultnih filmova.

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Hobitska večera oduševila fanove

"Bend je opet na okupu", kratko je napisao Astin uz selfie na kojem pozira s Elijahom Woodom (45), Dominicom Monaghanom (49) i Billyjem Boydom (57). Fotografija prikazuje četvorku na opuštenoj večeri, a prizor je izazvao brojne pozitivne reakcije obožavatelja diljem svijeta.

Mnogi su istaknuli koliko im znači njihovo dugogodišnje prijateljstvo. "Činjenica da se vas četvorica još uvijek družite je zaista dirljiva. To je prava Prstenova družina!", napisao je jedan korisnik. Drugi su se našalili na račun Elijaha Wooda, komentirajući kako ne stari i pitajući se "je li to zato što još uvijek ima Prsten?".

Povratak u Međuzemlje?

Iako se glumci redovito druže, ova je objava stigla u zanimljivo vrijeme za franšizu. Sve su glasnija nagađanja o novim filmskim projektima, a pojavila se i glasina da bi se upravo Astin mogao vratiti ulozi Sama u filmu "Gospodar prstenova: Sjena prošlosti", čija bi se radnja odvijala godinama nakon uništenja Prstena. Istovremeno, potvrđen je i povratak Elijaha Wooda kao Froda u nadolazećem filmu "Lov na Golluma". To je potaknulo nade fanova da bi se originalna četvorka mogla ponovno okupiti i na velikom platnu.

Bez obzira na to hoćemo li ih ponovno vidjeti u ulogama hobita, njihovo prijateljstvo ostaje lijepa ostavština slavne trilogije. Fotografija s večere podsjetnik je na zajedništvo koje je osvojilo publiku diljem svijeta i dokaz da je slavna družina i dalje na okupu.