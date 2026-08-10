Argentinska zvijezda je poludjela na Simeonea i sportskog direktora i svim silama želi u Barcelonu

Julian Alvarez želi ići u Barcelonu. To nije nova vijest, ali Alvarez je sada odlučio otići korak dalje i poduzeti ozbiljne korake preka odlasku iz Atletica u Barcelonu.

Mundo Deportivo piše kako je u ponedjeljak Alvarez htio razgovarati s Diegom Simeoneom i reći mu svoje želje. Međutim, Simeone je uze dva slobodna dana i otputovao na Ibizu, a Alvarez je navodno poludio kada su mu u klubu to rekli te je kazao da na njega ne računaju.

Prema pisanju Mundo Deportiva, argentinski napadač smatra da njegovom treneru nije dostajalo hrabrosti da se suoči s problemom i razgovara s njim, iako je znao da on to namjerava učiniti kako bi pokušao riješiti situaciju. Štoviše, nije očekivao da će trener otputovati na Ibizu s obzirom na to da je bilo javno poznato kako danas stiže i želi razgovarati s njim.

Također mu je dosta Gila Marína, sportskog direktora i druge osobe koja bi mu mogla pomoći u rješavanju situacije, a koja je, igrom slučaja, također danas bila na odmoru i nije mogla razgovarati s njim. Argentinski je igrač želio riješiti svoju situaciju dijalogom, no to mu nije bilo omogućeno.

Zbog toga je Julián već upozorio one koji su danas bili s njim da mu je strpljenje pri kraju i da će uslijediti posljedice. "Ne računajte na mene”, bila je jedna od njegovih najjasnijih poruka. Druga je bila da ostaje pri svome.

Očekuje se da će Juliánova odluka o ustrajnosti stupiti na snagu iduće srijede, za kada je predviđen Simeoneov povratak vođenju treninga madridske momčadi. Tog dana Cholo neće imati izlike da ignorira njegovu poruku. Álvarez, koji tvrdi da mu je klub još u veljači obećao transfer ovog ljeta, sada je potpuno izgubio strpljenje i svim silama nastoji ishoditi prelazak u Barçu.