Jose Mourinho uputio teške riječi Guardioli: 'Mrzim to, znak je slabosti'

Jose Mourinho opet je u središtu svjetske nogometne javnosti nakon što je došao na trenersku poziciju Real Madrida. Još nije niti vodio prvu službenu utakmicu, a već puni naslovnice svjetskih medija.

Još jedna takva izjava uoči ove sezone je izazvala puno prašine. Naime, u najavi da dokumentarni film o sebi, Mourinho je neizravno poslao snažnu poruku svome kolegi i velikom rivalu Pepu Guardioli. Mourinho je izjavio kako nikada ne bi uzeo dužu pauzu i otišao na odmor od nogometa jer je to znak slabosti.

"Neki ljudi trebaju predah od posla, a ja to mrzim. Mrzim tu riječ. Za mene takav predah znači slabost", rekao je portugalski trener, a zatim dodao: "Meni odmor nikad ne treba. Odmarat ću se kad umrem", rekao je Mourinho i tako podbo svog kolegu Pepa.

Guardiola je nakon dužih perioda u Barceloni i Bayernu uzeo po sezonu pauze od nogometa, a to je najavio i na kraju prošle sezone kada je napustio Manchester City.