Mourinhove riječi o velikom pojačanju Reala obilaze svijet: 'Jadnik, mora se popraviti'
Mourinho nije bio zadovoljan nakon pobjede protiv Ferencvarosa u prijateljskoj utakmici
Nogometaši Real Madrida pobijedili u prijateljskoj utakmici Ferencvaros 2:1, a u toj utakmici je za Kraljevski klub debitirao portugalski veznjak Bernardo Silva (31).
Silva je ovoga ljeta potpisao za Real kao slobodan igrač nakon odlaska iz Manchester Cityja, a u prvom nastupu za španjolski klub nije se proslavio.
Silvin nastup kritizirali su navijači, ali i trener Reala Jose Mourinho.
"On je izuzetno važan, ali spada među igrače koji se tijekom odmora mentalno potpuno isključe i ne rade ništa. Jadnik je zbog toga na pripreme stigao u prilično lošoj fizičkoj formi. Mora se popraviti. Ali on je nevjerojatan igrač", rekao je Mourinho za Real Madrid TV.
"Tijekom utakmice sam shvatio da mu nedostaje snage, pa sam ga pomaknuo naprijed na poziciju 'desetke'. Može igrati i tamo. Sposoban je pokriti tri ili četiri pozicije", objasnio je Jose.
Dotakao se Mourinho i Viniciusa, koji je potpisao novi ugovor s Realom nakon dramatičnih pregovora tijekom kojih se mnogo pisalo o njegovo odlasku u engleski Arsenal.
"Najvažnije je da je produžio ugovor. To je velika stvar za njega i za sve nas", poručio je Mourinho.