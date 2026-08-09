Mourinhove riječi o velikom pojačanju Reala obilaze svijet: 'Jadnik, mora se popraviti'

Nogometaši Real Madrida pobijedili u prijateljskoj utakmici Ferencvaros 2:1, a u toj utakmici je za Kraljevski klub debitirao portugalski veznjak Bernardo Silva (31).

Silva je ovoga ljeta potpisao za Real kao slobodan igrač nakon odlaska iz Manchester Cityja, a u prvom nastupu za španjolski klub nije se proslavio.

Silvin nastup kritizirali su navijači, ali i trener Reala Jose Mourinho.

"On je izuzetno važan, ali spada među igrače koji se tijekom odmora mentalno potpuno isključe i ne rade ništa. Jadnik je zbog toga na pripreme stigao u prilično lošoj fizičkoj formi. Mora se popraviti. Ali on je nevjerojatan igrač", rekao je Mourinho za Real Madrid TV.

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"Tijekom utakmice sam shvatio da mu nedostaje snage, pa sam ga pomaknuo naprijed na poziciju 'desetke'. Može igrati i tamo. Sposoban je pokriti tri ili četiri pozicije", objasnio je Jose.

Dotakao se Mourinho i Viniciusa, koji je potpisao novi ugovor s Realom nakon dramatičnih pregovora tijekom kojih se mnogo pisalo o njegovo odlasku u engleski Arsenal.

"Najvažnije je da je produžio ugovor. To je velika stvar za njega i za sve nas", poručio je Mourinho.