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JOSE U SVOM STILU /

Mourinhove riječi o velikom pojačanju Reala obilaze svijet: 'Jadnik, mora se popraviti'

Mourinhove riječi o velikom pojačanju Reala obilaze svijet: 'Jadnik, mora se popraviti'
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Mourinho nije bio zadovoljan nakon pobjede protiv Ferencvarosa u prijateljskoj utakmici

9.8.2026.
16:38
M.G.
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometaši Real Madrida pobijedili u prijateljskoj utakmici Ferencvaros 2:1, a u toj utakmici je za Kraljevski klub debitirao portugalski veznjak  Bernardo Silva (31).

Silva je ovoga ljeta potpisao za Real kao slobodan igrač nakon odlaska iz Manchester Cityja, a u prvom nastupu za španjolski klub nije se proslavio.

Silvin nastup kritizirali su navijači, ali i trener Reala Jose Mourinho.

 "On je izuzetno važan, ali spada među igrače koji se tijekom odmora mentalno potpuno isključe i ne rade ništa. Jadnik je zbog toga na pripreme stigao u prilično lošoj fizičkoj formi. Mora se popraviti. Ali on je nevjerojatan igrač", rekao je Mourinho za Real Madrid TV.

Mourinhove riječi o velikom pojačanju Reala obilaze svijet: 'Jadnik, mora se popraviti'
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

"Tijekom utakmice sam shvatio da mu nedostaje snage, pa sam ga pomaknuo naprijed na poziciju 'desetke'. Može igrati i tamo. Sposoban je pokriti tri ili četiri pozicije", objasnio je Jose.

Dotakao se Mourinho i Viniciusa, koji je potpisao novi ugovor s Realom nakon dramatičnih pregovora tijekom kojih se mnogo pisalo o njegovo odlasku u engleski Arsenal.

"Najvažnije je da je produžio ugovor. To je velika stvar za njega i za sve nas", poručio je Mourinho.

Jose MourinhoBernardo SilvaReal Madrid
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