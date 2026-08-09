Požar u dubrovačkom hotelu! 10 vatrogasaca sa četiri vozila stiglo na intervenciju

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Preopterećenje sustava izazvalo požar u Hotelu More, interveniralo deset vatrogasaca
Dubrovački vatrogasci danas popodne su intervenirali u Hotelu More nakon dojave o dimu koji je dolazio iz kotlovnice, piše Dubrovački dnevnik.
Na intervenciju je izašlo deset vatrogasaca s četiri vozila, a utvrđeno je kako je riječ o požaru razvodne kutije uslijed opterećenja sustava.
Vatrogasci su potvrdili kako je na intervenciji sve u redu, a okolnosti događaja su sanirane.