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Požar u dubrovačkom hotelu! 10 vatrogasaca sa četiri vozila stiglo na intervenciju

Požar u dubrovačkom hotelu! 10 vatrogasaca sa četiri vozila stiglo na intervenciju
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Foto: Dubrovački dnevnik

Preopterećenje sustava izazvalo požar u Hotelu More, interveniralo deset vatrogasaca

9.8.2026.
17:34
danas.hr
Dubrovački dnevnik
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Dubrovački vatrogasci danas popodne su intervenirali u Hotelu More nakon dojave o dimu koji je dolazio iz kotlovnice, piše Dubrovački dnevnik.

Na intervenciju je izašlo deset vatrogasaca s četiri vozila, a utvrđeno je kako je riječ o požaru razvodne kutije uslijed opterećenja sustava.

Vatrogasci su potvrdili kako je na intervenciji sve u redu, a okolnosti događaja su sanirane. 

PožarDubrovnikMareVatrogasci
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