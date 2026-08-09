Javili se novi svjedoci drame ispred policije u Karlovcu: 'Klima je radila, evo što je prava istina'

Nakon drame koja se u četvrtak odvijala ispred i u prostoriji upravnih poslova Policijske uprave karlovačke, javilo se više svjedoka koji su iznijeli svoju verziju priče, javlja KAportal.

Stali su u obranu Karlovčanina Erica Mišića (27), koji tvrdi da su deseci ljudi na velikim vrućinama čekali ispred zgrade jer su im tako kazale službenice na šalteru, koje su kao objašnjenje navele da u prostoriji ne radi klima.

Tvrdnje svjedoka razlikuju se od onih koje je u subotu objavila policija, istaknuvši da su građani većinom sami odlučili čekati vani, da je ulaz bio slobodan te da su prednost imali stariji, nemoćni i roditelji s djecom.

'Evo što je istina'

Jedan od njih je Hrvoje Stanišić, koji navodi da je osobno svjedočio cijelom događaju. Tvrdi da je klima uređaj radio, da je prostorija bila ugodno rashlađena, ali i da građani nisu sami odlučili izaći, već su ih djelatnice nakon uzimanja broja na redomatu upućivale da čekaju vani. "Sve stranke ušle su u prostoriju zgrade tek na poziv gospodina Mišića", tvrdi Stanišić u komentaru na Facebooku KAportala.

Osporava i dio policijskog priopćenja u kojem stoji da su starije i nemoćne osobe te roditelji s djecom imali prednosti kako ne bi morali boraviti na vrućini: "Prava je istina da su sve starije osobe, kao i roditelji s malom djecom, bili primorani čekati vani na vrućini s ostalim građanima, bez ikakvog posebnog tretmana ili omogućenog boravka u klimatiziranom prostoru."

Mario Klemenčić pak navodi da je u četvrtak bio u prostorijama upravnih poslova u četvrtak ujutro te da može potvrditi Stanišićeve navode. "U prostoriji je radila klima i prostor je bio ugodno rashlađen. Djelatnice su svim strankama koje su uzele broj davale uputu da izađu i vani pričekaju red. Nitko nije imao prednost pri ulasku - ni starije osobe, ni djeca, niti itko drugi. Ulazili su prema rednom broju", naveo je Klemenčić.

Javila se i Martina Pevec Zorić, koja je također potvrdila Ericovu verziju priče: "Klima je radila! Svi smo uzimali broj na redomatu i djelatnice su upućivale da se čeka vani."

Objavljena snimka

Podsjetimo, priča o desecima ljudi koji su na velikim vrućinama svoj red čekali ispred zgrade odjeknula je nakon što je Mišić na Instagramu objavio video, a potom za KAportal ispričao što se događalo.

Mišić, koji je na policiju došao preuzeti osobnu i vozačku, kazao je da su njemu, ali i drugim građanima, službenice na šalteru rekle da nakon uzimanja broja na redomatu moraju vani čekati u redu. Nakon što je neko vrijeme sjedio s ostalima, Eric je ponovno ušao u zgradu i pitao zašto ljudi ne mogu čekati unutra, na što mu je djelatnica odgovorila da ne radi klima.

"Pitam se kako je to moguće. Unutra je stvarno hladno i ugodno, a vani 40 stupnjeva. Ona mi je rekla da pitam šeficu, a tada sam uzeo mobitel i počeo snimati", navodi Karlovčanin.

Otišao je do šefice i pitao da mu objasni zašto ljudi moraju čekati vani, a ona mu je, kako Karlovčanin tvrdi, također rekla da je klima u kvaru. U razgovoru za KAportal, Eric je naveo da je klima možda bila u lošijem stanju, ali tvrdi da je u prostoriji temperatura iznosila 27 stupnjeva.

"Nisam vrijeđao, nisam prijetio, ali sam podigao glas. To se i čuje na snimci. Samo sam bio ogorčen. Kad sam uzbuđen pričam glasnije, ništa više od toga. I pitao sam ih jesu li normalne. Slab sam na slabije", ispričao je Eric. Gospođa na šalteru tada mu je rekla da ne smije snimati i da će zvati policiju. "Izašao sam, svima rekao da ću snositi posljedice i pozvao ih unutra da se ohlade. I oni su počeli ulaziti", nastavlja Eric.

Ubrzo je stigla policija. "Policijskom službeniku sam objasnio situaciju i on je stao u moju obranu. Ušao je i pričao s tim ženama. Ne znam o čemu, ali znam da su nakon toga mogli biti unutra. Djelatnice su promijenile ponašanje sto posto", objasnio je Mišić.

Ispričao je da će protiv njega ići prekršajni postupak zbog neovlaštenog snimanja i remećenja javnog reda i mira. "Neka ide, ne žalim. Što se tiče policijskog postupanja, mogu ih samo pohvaliti na profesionalnosti, pogotovo policijsku službenicu koja je radila zapisnik", ispričao je Karlovčanin i dodao kako ovo nije napad na policiju: "Ljudi su uglavnom sjajni i rade svoje posao. Ovo je moja reakcija, pobuna protiv nepravde službenica na tim šalterima."

Što je navela policija?

Policija je u subotu kazala da su u Mišićevom videu izneseni netočni i neutemeljeni podaci. Ključna razlika koju ističe je da su građani, nakon uzimanja broja na redomatu, sami odlučili izaći i čekati na otvorenom. Iz policije navode i da je ulaz u prostoriju bio slobodan u svakom trenutku te da su starije i nemoćne osobe, kao i roditelji s djecom, imali prednost kako ne bi morali provoditi puno vremena na vrućini.

Ističu i da je hlađenje zgrade tog dana bilo je u kvaru, a u jednom je trenutku izlazio topli zrak: "Stručni serviseri su tijekom ta dva dana intenzivno radili na otklanjanju kvara, koji je u petak, 7. kolovoza, uspješno saniran te je sustav hlađenja ponovno stavljen u funkciju."

"S obzirom na to da šalter sala ima tri velike staklene stijene koje u ljetnim mjesecima dodatno privlače i zadržavaju toplinu, to je, uz prestanak rada klimatizacije, 6. kolovoza stvorilo izrazito vruć, sparan i zagušljiv zrak. Zbog takvih su okolnosti građani opravdano komentirali situaciju te je većina odlučila izaći van i pričekati svoj red na otvorenom, ispred ulaza u prostoriju, nakon što su prethodno preuzeli broj na redomatu", istaknuli su iz policije.

Ne navodeći njegov identitet, kazali su da je Mišić oko 10.15 sati ušao u prostorije upravnih poslova i glasno prigovarao zbog vrućine. Nakon što je izašao, ponovno je ušao te je galamom i vikom na djelatnice počeo narušavati javni red i mir. Zatim je mobitelom počeo snimati i fotografirati unutrašnjost službenih prostorija, iako na ulaznim vratima stoji znak zabrane.

"Zbog počinjenih prekršaja iz članka 13. i članka 15. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv 27-godišnjaka će Općinskom sudu u Karlovcu biti podnesen optužni prijedlog", navela je policija.